Польша: Экстракласса. Группа Б 2018-2019
Висла Плоцк
0:0
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски Зрители: 6519
Заглембе Сосновец
26' Желтая карточкаГрессак Лукас
70' Желтая карточкаНавотка Томаш
76' Желтая карточкаИванишвили Георгий
81' Желтая карточкаDawid Ryndak
83' Желтая карточкаПавловски Шимон
86' Желтая карточкаAlan Uryga
87' Желтая карточкаСтемпиньски Мариуш
26
Ласицки
Игор
18
Alan
Uryga
14
Джигала
Адам
31
Грошшо
Лукаш
25
Польчак
Пётр
14
Dawid
Ryndak
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ласицки ИгорЗащитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
-
14 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Завада ОскарНападающий
- Нападающий
-
22 Krystian Mis
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Польчак ПётрЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Dawid RyndakПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Иванаускас Вальдас
Ход матча
26'
70'
81'
83'
86'
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Уфа 0:0 Висла Плоцк Арка Гдыня 3:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк
Заглембе Сосновец Последние 20 матчей: +5 =1 -14Заглембе Сосновец 2:4 Корона Кельце Арка Гдыня 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Гурник Забже 4:0 Заглембе Сосновец
Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Медзь 2:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:2 Арка Гдыня Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:3 Легия Заглембе Сосновец 0:6 Лех Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Заглембе Сосновец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|49
|2.
|Корона Кельце
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|47
|3.
|Гурник Забже
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|46
|4.
|Шлёнск
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|44
|5.
|Арка Гдыня
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|42
|6.
|Висла Плоцк
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|41
|7.
|Медзь
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|40
|8.
|Заглембе Сосновец
|7
|1
|2
|4
|8 - 17
|29
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