Польша: Экстракласса. Группа Б 2018-2019

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  4. Экстракласса. Группа Б 2018-2019
Висла Плоцк
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6519
Заглембе Сосновец
0'
26' Желтая карточка
Грессак Лукас
70' Желтая карточка
Навотка Томаш
76' Желтая карточка
Иванишвили Георгий
81' Желтая карточка
Dawid Ryndak
83' Желтая карточка
Павловски Шимон
86' Желтая карточка
Alan Uryga
87' Желтая карточка
Стемпиньски Мариуш
90'+7
31
Bartlomiej
Zynel
26
Ласицки
Игор
18
Alan
Uryga
14
Джигала
Адам
95
Стемпиньски
Мариуш
8
Фурман
Доминик
6
Damian
Rasak
21
Рикардиньо
II
9
Швох
Матеуш
10
Меребашвили
Георгий
11
Кусвик
Гжегож
31
Грошшо
Лукаш
17
Хайнлот
Михаэль
34
Грессак
Лукас
25
Польчак
Пётр
7
Навотка
Томаш
10
Mateusz
Mozdzen
21
Sebastian
Milewski
14
Dawid
Ryndak
8
Павловски
Шимон
22
Zarko
Udovicic
27
Vamara
Sanogo
Висла Плоцк
4-2-3-1
Заглембе Сосновец
4-2-3-1

Ход матча

26'
 
Грессак Лукас
46'
 
Иванишвили Георгий
Zarko Udovicic
46'
Завада Оскар
Рикардиньо II
 
62'
Ангельски Кароль
Кусвик Гжегож
 
67'
 
Габедава Георгий
Mateusz Mozdzen
70'
 
Навотка Томаш
70'
Bartlomiej Sielewski
Ласицки Игор
 
76'
 
Иванишвили Георгий
77'
 
Kacper Radkowski
Польчак Пётр
81'
 
Dawid Ryndak
83'
 
Павловски Шимон
86'
Alan Uryga
 
87'
Стемпиньски Мариуш
 

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Арка Гдыня Медзь 3:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Уфа 0:0 Висла Плоцк Арка Гдыня 3:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк
Заглембе Сосновец Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Заглембе Сосновец 2:4 Корона Кельце Арка Гдыня 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:4 Шлёнск Гурник Забже 4:0 Заглембе Сосновец
Заглембе Сосновец 2:1 Висла Краков Медзь 2:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:2 Арка Гдыня Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:3 Легия Заглембе Сосновец 0:6 Лех Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Заглембе Сосновец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Заглембе Сосновец 1:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Экстракласса Висла Плоцк 3:1 Заглембе Сосновец Первый дивизион Заглембе Сосновец 0:1 Висла Плоцк Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Висла Краков 7 2 1 4 12 - 15 49
2. Корона Кельце 7 2 1 4 7 - 10 47
3. Гурник Забже 7 5 0 2 12 - 4 46
4. Шлёнск 7 4 1 2 14 - 8 44
5. Арка Гдыня 7 4 1 2 10 - 7 42
6. Висла Плоцк 7 3 2 2 10 - 9 41
7. Медзь 7 2 2 3 10 - 13 40
8. Заглембе Сосновец 7 1 2 4 8 - 17 29
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    26'
    Грессак Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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