Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019

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  4. Экстракласса. Группа А 2018-2019
Лехия Гданьск
1:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Ягеллония
0'
5' Желтая карточка
Налепа Михал
16' Желтая карточка
Michal Ozga
35' Желтая карточка
Бедварссон Бедвар
1:0
44' Гол
Karol Fila
52'
12
Куцяк
Душан
19
Karol
Fila
25
Налепа
Михал
26
Августин
Блажей
22
Младенович
Филип
35
Лукашик
Даниэль
11
Михаляк
Конрад
36
Tomasz
Makowski
6
Кубицки
Ярослав
8
Мак
Михал
28
Пайшау
Флавиу
29
Сандомерски
Гжегож
2
Кадлец
Андрей
17
Рунье
Иван
41
Michal
Ozga
19
Бедварссон
Бедвар
20
Полетанович
Марко
6
Романчук
Тарас
7
Вуйцицки
Якуб
26
Поспишил
Мартин
9
Новиковас
Арвидас
11
Имас
Хесус
Лехия Гданьск
4-1-4-1
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

5'
Налепа Михал
 
16'
 
Michal Ozga
35'
 
Бедварссон Бедвар
44'
Karol Fila
(Лукашик Даниэль)
1:0

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Оденсе 2:0 Лехия Гданьск
Ягеллония Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск
Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ягеллония: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Кубок Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Лехия Гданьск Экстракласса Ягеллония 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Кубок Польши Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Ягеллония 2:2 Лехия Гданьск Кубок Польши
Команда И В Н П Г О
1. Пяст 1:0 7 6 1 0 10 - 2 72
2. Легия 1:1 7 2 2 3 6 - 6 68
3. Лехия Гданьск 1:0 7 2 1 4 8 - 13 67
4. Ягеллония 0:1 7 3 1 3 10 - 10 57
5. Краковия 0:1 7 3 0 4 6 - 7 57
6. Заглембе Любин 1:1 7 1 3 3 8 - 9 53
7. Лех 0:1 7 2 3 2 8 - 8 52
8. Погонь Щецин 1:0 7 2 3 2 11 - 12 52
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Karol Fila бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Бедварссон Бедвар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Michal Ozga получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Налепа Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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