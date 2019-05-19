Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019
Лехия Гданьск
1:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Stadion Energa Gdansk
Ягеллония
5' Желтая карточкаНалепа Михал
16' Желтая карточкаMichal Ozga
35' Желтая карточкаБедварссон Бедвар
1:0
44' ГолKarol Fila
12
Куцяк
Душан
19
Karol
Fila
25
Налепа
Михал
17
Рунье
Иван
41
Michal
Ozga
11
Имас
Хесус
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Karol FilaЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
10 Egi Vikri
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
-
41 Michal OzgaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
5'
16'
44'
1:0
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лех 2:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Краковия 2:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 1:3 Легия Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Пяст Краковия 4:2 Лехия Гданьск Ракув 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Лех Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Оденсе 2:0 Лехия Гданьск
Ягеллония Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ягеллония 1:0 Легия Пяст 2:1 Ягеллония Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск
Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ягеллония: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Лехия Гданьск Экстракласса Ягеллония 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Кубок Польши Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Ягеллония 2:2 Лехия Гданьск Кубок Польши
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