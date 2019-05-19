Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019

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  4. Экстракласса. Группа А 2018-2019
Пяст
1:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Лех
0'
1:0
27' Гол
Пажишек Пётр
52'
1
Шматула
Якуб
5
Петровски
Марцин
25
Седлар
Александр
4
Червински
Якуб
2
Mikkel
Kirkeskov
6
Хэйтли
Том
20
Кончковски
Мартин
17
Валенсия
Хоэль
10
Patryk
Dziczek
11
Феликс
Хорхе
9
Пажишек
Пётр
30
Путноцки
Матуш
37
Васьелевски
Марцин
26
Яницки
Рафал
13
Вуядинович
Никола
77
Томасик
Пётр
20
Mateusz
Skrzypczak
7
Гаёс
Мацей
17
Макушевски
Мацей
10
Йевтич
Дарко
22
Костевич
Владимир
21
Krzysztof
Kolodziej
Пяст
4-1-4-1
Лех
4-2-3-1

Ход матча

27'
Пажишек Пётр
(Кончковски Мартин)
1:0

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Погонь Щецин 0:0 Пяст Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия
Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст Пяст 1:1 Ягеллония Легия 2:0 Пяст Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 3:0 Погонь Щецин
Лех Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лех 2:1 Лехия Гданьск Краковия 1:0 Лех Лех 1:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Лех
Лех 1:0 Легия Ягеллония 3:3 Лех Лех 0:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Лех Лех 3:2 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лех Лех 0:3 Гурник Забже Медзь 3:2 Лех Лех 1:0 Арка Гдыня Лех 2:0 Легия Пяст 4:0 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Лех 1:2 Штурм Висла Краков 0:1 Лех Заглембе Сосновец 0:6 Лех Лех 2:0 Шлёнск

Последние игры между собой

Пяст: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Лех: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Пяст 4:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Лех Экстракласса Лех 5:1 Пяст Экстракласса
Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 2:0 Пяст Экстракласса Лех 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 3:2 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Лех Экстракласса Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лех Экстракласса Пяст 1:2 Лех Orange Ekstraklasa Пяст 0:4 Лех Кубок Лех 1:0 Пяст Orange Ekstraklasa
Команда И В Н П Г О
1. Пяст 1:0 7 6 1 0 10 - 2 72
2. Легия 1:1 7 2 2 3 6 - 6 68
3. Лехия Гданьск 1:0 7 2 1 4 8 - 13 67
4. Ягеллония 0:1 7 3 1 3 10 - 10 57
5. Краковия 0:1 7 3 0 4 6 - 7 57
6. Заглембе Любин 1:1 7 1 3 3 8 - 9 53
7. Лех 0:1 7 2 3 2 8 - 8 52
8. Погонь Щецин 1:0 7 2 3 2 11 - 12 52
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Пажишек Пётр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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