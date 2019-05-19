Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019
1:0
27' ГолПажишек Пётр
11
Феликс
Хорхе
26
Яницки
Рафал
77
Томасик
Пётр
10
Йевтич
Дарко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Корун УрошЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Юзвяк КамильПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Ход матча
27'
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +13 =4 -3Погонь Щецин 0:0 Пяст Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия
Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст Пяст 1:1 Ягеллония Легия 2:0 Пяст Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 3:0 Погонь Щецин
Лех Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лех 2:1 Лехия Гданьск Краковия 1:0 Лех Лех 1:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Лех
Последние игры между собой
Пяст: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Лех: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 2:0 Пяст Экстракласса Лех 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 3:2 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Лех Экстракласса Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лех Экстракласса Пяст 1:2 Лех Orange Ekstraklasa Пяст 0:4 Лех Кубок Лех 1:0 Пяст Orange Ekstraklasa
Загрузка...