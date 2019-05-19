Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019

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  4. Экстракласса. Группа А 2018-2019
Легия
1:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Заглембе Любин
0'
1:0
16' Гол
Карлитос Карлос
21' Желтая карточка
Шиманьски Себастьян
1:1
32' Гол
Бохар Дамьян
52'
30
Radoslaw
Majecki
41
Столярски
Павел
55
Енджейчик
Артур
44
Реми
Вильям
16
Роша
Луис
7
Антолич
Домагой
26
Кафу
Карлуш
20
Вешович
Марко
22
Хямяляйнен
Каспер
53
Шиманьски
Себастьян
27
Карлитос
Карлос
12
Флоренц
Конрад
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
55
Damian
Oko
3
Балич
Саша
99
Bartosz
Slisz
18
Стажиньски
Филип
19
Ягелло
Филип
44
Alan
Czerwinski
39
Бохар
Дамьян
17
Patryk
Szysz
Легия
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

Ход матча

16'
Карлитос Карлос
(Хямяляйнен Каспер)
1:0
21'
Шиманьски Себастьян
 
32'
1:1
Бохар Дамьян
(Стажиньски Филип)

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Ягеллония 1:0 Легия Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия
Лех 1:0 Легия Легия 1:0 Краковия Легия 3:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Легия Легия 3:0 Ягеллония Висла Краков 4:0 Легия Легия 1:0 Шлёнск Ракув 2:1 Легия Арка Гдыня 1:2 Легия Легия 2:0 Медзь Лех 2:0 Легия Легия 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Легия Заглембе Сосновец 2:3 Легия Легия 2:0 Пяст Лехия Гданьск 0:0 Легия
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония
Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Медзь Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Легия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Заглембе Любин 0:1 Легия Экстракласса Легия 1:3 Заглембе Любин Экстракласса Легия 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:3 Легия Экстракласса
Легия 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса Легия 2:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:0 Легия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Легия Экстракласса Заглембе Любин 0:4 Легия Экстракласса Легия 3:0 Заглембе Любин Экстракласса Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Легия Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Легия Экстракласса Легия 4:0 Заглембе Любин Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Пяст 1:0 7 6 1 0 10 - 2 72
2. Легия 1:1 7 2 2 3 6 - 6 68
3. Лехия Гданьск 1:0 7 2 1 4 8 - 13 67
4. Ягеллония 0:1 7 3 1 3 10 - 10 57
5. Краковия 0:1 7 3 0 4 6 - 7 57
6. Заглембе Любин 1:1 7 1 3 3 8 - 9 53
7. Лех 0:1 7 2 3 2 8 - 8 52
8. Погонь Щецин 1:0 7 2 3 2 11 - 12 52
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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