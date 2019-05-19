Польша: Экстракласса. Группа А 2018-2019
Легия
1:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Заглембе Любин
1:0
16' ГолКарлитос Карлос
21' Желтая карточкаШиманьски Себастьян
1:1
32' ГолБохар Дамьян
44
Реми
Вильям
16
Роша
Луис
26
Кафу
Карлуш
55
Damian
Oko
19
Ягелло
Филип
39
Бохар
Дамьян
17
Patryk
Szysz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Реми ВильямЗащитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Полузащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Глоушек АдамЗащитник
-
34 Астис ИньякиЗащитник
- Полузащитник
-
21 Нодь ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Damian OkoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
17 Patryk SzyszНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Тосик ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
26 Мареш ЯкубНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ben van Dael
Ход матча
16'
32'
1:1
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +11 =2 -7Ягеллония 1:0 Легия Легия 1:1 Погонь Щецин Легия 0:1 Пяст Лехия Гданьск 1:3 Легия
Лех 1:0 Легия Легия 1:0 Краковия Легия 3:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Легия Легия 3:0 Ягеллония Висла Краков 4:0 Легия Легия 1:0 Шлёнск Ракув 2:1 Легия Арка Гдыня 1:2 Легия Легия 2:0 Медзь Лех 2:0 Легия Легия 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Легия Заглембе Сосновец 2:3 Легия Легия 2:0 Пяст Лехия Гданьск 0:0 Легия
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =5 -5Заглембе Любин 1:2 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Лех 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Ягеллония
Пяст 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Медзь Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Краковия Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Легия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Легия 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса Легия 2:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:0 Легия Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Легия Экстракласса Заглембе Любин 0:4 Легия Экстракласса Легия 3:0 Заглембе Любин Экстракласса Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Легия Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Легия Экстракласса Легия 4:0 Заглембе Любин Экстракласса
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