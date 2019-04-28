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  3. Аргентина: Copa de la Superliga: 1/8 финала
Альдосиви
0:0
Первый тайм: 18'
Ривер Плейт
0' 18'
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
2
Jefferson
Mena
6
Галеано
Леонель
23
Lucas
Villalba
87
Ezequiel
Videla
5
Dardo
Federico
Miloc
29
Federico
Gino
10
Matias
Pisano
11
Cristian
Chavez
I
28
Ivan
Colman
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
28
Мартинес
Лукас
II
22
Пинола
Хавьер
II
4
Fabricio
Angileri
24
Перес
Энцо
5
Сукулини
Бруно
15
Паласиос
Эксекиэль
26
Фернандес
Игнасио
19
Борре
Рафаэль
27
Пратто
Лукас
Альдосиви
4-3-3
Ривер Плейт
4-3-1-2

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви
Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Альдосиви 2:2 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Банфилд Ривер Плейт 1:0 Альдосиви
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Палестино 0:2 Ривер Плейт Атлетико Прогресо 4:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Аргентино Де Мерло Ривер Плейт 2:2 Феникс
Ривер Плейт 3:0 Альянса Лима Ривер Плейт 2:3 Тигре Насьонал Мадейра 6:0 Ривер Плейт Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Серро Ларго 2:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Серро Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Пласа Колония 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Палестино Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Данубио Альянса Лима 1:1 Ривер Плейт Бостон Ривер 2:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Сантос 1:1 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Ривер Плейт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Ривер Плейт 1:0 Альдосиви Суперлига Ривер Плейт 1:0 Альдосиви Примера Альдосиви 3:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 1:1 Альдосиви Примера
Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Примера Б Ривер Плейт 1:2 Альдосиви Националь Б
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