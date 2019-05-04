Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019
Ривер Плейт
6:0
Конец матча
Альдосиви
1' Желтая карточкаМартинес Лукас II
1:0
27' ГолБорре Рафаэль
2:0
31' ГолДе ла Крус Николас
34' Желтая карточкаEmiliano Amor
36' Желтая карточкаDardo Federico Miloc
3:0
53' ГолДе ла Крус Николас
57' Желтая карточкаCristian Chavez I
4:0
68' ГолПратто Лукас
5:0
74' ГолДе ла Крус Николас
6:0
84' ГолCristian Ferreira
24
Перес
Энцо
27
Пратто
Лукас
28
Ivan
Colman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Ivan ColmanНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Nahuel YeriПолузащитник
-
30 Перес ФранкоНападающий
- Нападающий
-
99 Руис АланНападающий
Ход матча
27'
1:0
31'
34'
53'
68'
4:0
74'
84'
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +8 =6 -6Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Палестино 0:2 Ривер Плейт Атлетико Прогресо 4:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Аргентино Де Мерло
Ривер Плейт 2:2 Феникс Ривер Плейт 3:0 Альянса Лима Ривер Плейт 2:3 Тигре Насьонал Мадейра 6:0 Ривер Плейт Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Серро Ларго 2:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Серро Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Пласа Колония 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Палестино Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Данубио Альянса Лима 1:1 Ривер Плейт Бостон Ривер 2:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз
Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =7 -8Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс
Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Альдосиви 2:2 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Банфилд
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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