Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019

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Ривер Плейт
6:0
Конец матча
Альдосиви
0'
1' Желтая карточка
Мартинес Лукас II
1:0
27' Гол
Борре Рафаэль
2:0
31' Гол
Де ла Крус Николас
34' Желтая карточка
Emiliano Amor
36' Желтая карточка
Dardo Federico Miloc
3:0
53' Гол
Де ла Крус Николас
57' Желтая карточка
Cristian Chavez I
4:0
68' Гол
Пратто Лукас
5:0
74' Гол
Де ла Крус Николас
6:0
84' Гол
Cristian Ferreira
90'+1
1
Армани
Франко
18
Майада
Камило
28
Мартинес
Лукас
II
22
Пинола
Хавьер
II
4
Fabricio
Angileri
26
Фернандес
Игнасио
23
Понцио
Леонардо
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
19
Борре
Рафаэль
27
Пратто
Лукас
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
32
Emiliano
Amor
2
Jefferson
Mena
23
Lucas
Villalba
29
Federico
Gino
5
Dardo
Federico
Miloc
87
Ezequiel
Videla
10
Matias
Pisano
11
Cristian
Chavez
I
28
Ivan
Colman
Ривер Плейт
4-4-2
Альдосиви
4-3-3

Ход матча

1'
Мартинес Лукас II
 
27'
Борре Рафаэль
1:0
31'
Де ла Крус Николас
(Пратто Лукас)
2:0
34'
 
Emiliano Amor
36'
 
Dardo Federico Miloc
46'
 
Facundo Andres Castillon
Ezequiel Videla
53'
Де ла Крус Николас
(Борре Рафаэль)
3:0
57'
 
Cristian Chavez I
63'
Паласиос Эксекиэль
Перес Энцо
 
63'
Cristian Ferreira
Фернандес Игнасио
 
68'
Пратто Лукас
(Борре Рафаэль)
4:0
74'
Де ла Крус Николас
5:0
75'
 
Walter Fabian Assmann
Поцрнич Лучано
76'
 
Руис Алан
Matias Pisano
76'
Альварес Хулиан
Пратто Лукас
 
84'
Cristian Ferreira
(Альварес Хулиан)
6:0

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Палестино 0:2 Ривер Плейт Атлетико Прогресо 4:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Аргентино Де Мерло
Ривер Плейт 2:2 Феникс Ривер Плейт 3:0 Альянса Лима Ривер Плейт 2:3 Тигре Насьонал Мадейра 6:0 Ривер Плейт Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Серро Ларго 2:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Серро Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Пласа Колония 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Палестино Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Данубио Альянса Лима 1:1 Ривер Плейт Бостон Ривер 2:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз
Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс
Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Альдосиви 2:2 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Банфилд

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Копа де ла Суперлига Ривер Плейт 1:0 Альдосиви Суперлига Ривер Плейт 1:0 Альдосиви Примера Альдосиви 3:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи
Ривер Плейт 1:1 Альдосиви Примера Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Примера Б Ривер Плейт 1:2 Альдосиви Националь Б
1/8 финала
3 Тальерес Кордоба
2 Атлетико Тукуман
1 Ланус
2 Велес Сарсфилд
1 Эстудиантес Ла-Плата
1 Расинг Авельянеда
1 Аргентинос Хуниорс
0 Сан-Лоренсо
1 Альдосиви
7 Ривер Плейт
1 Годой Крус
2 Бока Хуниорс
1 Тигре
2 Унион Санта-Фе
1 Химнасия Ла-Плата
0 Дефенса и Хустисия
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Дардо Федерико Милоч получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Emiliano Amor получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Де ла Крус Николас бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Борре Рафаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    1'
    Lucas Martinez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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