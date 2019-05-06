Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019

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Бока Хуниорс
1:0
Первый тайм: 45+'
Годой Крус
0'
1:0
6' Гол
Абила Рамон
11' Желтая карточка
Diego Viera II
27' Желтая карточка
Альмендра Агустин
27' Желтая карточка
Tomas Cardona
31' Желтая карточка
Miguel Merentiel
45'+27
31
Андрада
Эстебан
42
Marcelo
Weigandt
24
Искиэрдос
Карлос
6
Алонсо
Хуниор
18
Фабра
Франк
7
Павон
Кристиан
39
Альмендра
Агустин
27
Кампусано
Хорман
30
Рейносо
Эмануэль1
10
Тевес
Карлос
17
Абила
Рамон
1
Roberto
Ramirez
22
Nahuel
Arena
5
Diego
Viera
II
6
Tomas
Cardona
17
Leandro
Lencinas
36
Franco
Gonzalez
20
Diego
Sosa
III
16
Agustin
MAnzur
33
Ezequiel
Bullaude
11
Victorio
Gabriel
Ramis
9
Miguel
Merentiel
Бока Хуниорс
4-4-2
Годой Крус
4-1-3-2

Ход матча

6'
Абила Рамон
(Альмендра Агустин)
1:0
11'
 
Diego Viera II
27'
Альмендра Агустин
 
27'
 
Tomas Cardona
31'
 
Miguel Merentiel

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто
Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Сан-Мартин Тукуман 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Депортес Толима Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Вильстерман 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:1 Ланус Бельграно 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Годой Крус Сан-Мартин Сан-Хуан 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус
Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Бельграно 1:0 Годой Крус Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Патронато де Парана Годой Крус 2:1 Депортиво Арменио Банфилд 2:2 Годой Крус Спортинг Кристал 1:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Олимпия Асунсьон Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Годой Крус 3:2 Сан-Мартин Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Годой Крус 0:2 Ланус

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Годой Крус: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Копа де ла Суперлига Бока Хуниорс 2:0 Годой Крус Суперлига Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус Товарищеские матчи Бока Хуниорс 4:1 Годой Крус Суперлига
Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:0 Годой Крус Примера Годой Крус 2:3 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Примера Годой Крус 2:2 Бока Хуниорс Примера Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:1 Годой Крус Примера Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Примера Бока Хуниорс 1:4 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус Примера А Бока Хуниорс 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 4:1 Бока Хуниорс Примера А
1/8 финала
3 Химнасия Ла-Плата
0 Дефенса и Хустисия
1 Годой Крус
2 Бока Хуниорс
2 Аргентинос Хуниорс
1 Сан-Лоренсо
1 Ланус
2 Велес Сарсфилд
3 Тальерес Кордоба
4 Атлетико Тукуман
1 Альдосиви
7 Ривер Плейт
4 Тигре
3 Унион Санта-Фе
1 Эстудиантес Ла-Плата
1 Расинг Авельянеда
1/4 финала
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0 Атлетико Тукуман
0 Ривер Плейт
0 Тигре
0 Расинг Авельянеда
1/2 финала
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Финал
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