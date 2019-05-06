Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019
Бока Хуниорс
1:0
Первый тайм: 45+'
Годой Крус
1:0
6' ГолАбила Рамон
11' Желтая карточкаDiego Viera II
27' Желтая карточкаАльмендра Агустин
27' Желтая карточкаTomas Cardona
31' Желтая карточкаMiguel Merentiel
18
Фабра
Франк
10
Тевес
Карлос
17
Абила
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосНападающий
-
17 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Нападающий
-
19 Сарате МауроНападающий
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Nahuel ArenaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
27 Ivan Smith
Ход матча
6'
1:0
11'
27'
31'
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =5 -2Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто
Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Сан-Мартин Тукуман 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Депортес Толима Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Вильстерман 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:1 Ланус Бельграно 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Годой Крус Сан-Мартин Сан-Хуан 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =7 -8Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус
Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Бельграно 1:0 Годой Крус Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Патронато де Парана Годой Крус 2:1 Депортиво Арменио Банфилд 2:2 Годой Крус Спортинг Кристал 1:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Олимпия Асунсьон Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Годой Крус 3:2 Сан-Мартин Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Годой Крус 0:2 Ланус
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Годой Крус: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:0 Годой Крус Примера Годой Крус 2:3 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Примера Годой Крус 2:2 Бока Хуниорс Примера Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:1 Годой Крус Примера Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Примера Бока Хуниорс 1:4 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус Примера А Бока Хуниорс 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 4:1 Бока Хуниорс Примера А
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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