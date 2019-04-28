Годой Крус
0:0
Первый тайм: 12'
Бока Хуниорс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Jalil EliasЗащитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Абила РамонНападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сарате МауроНападающий
Предыдущие игры
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =8 -7Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус
Бельграно 1:0 Годой Крус Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Патронато де Парана Годой Крус 2:1 Депортиво Арменио Банфилд 2:2 Годой Крус Спортинг Кристал 1:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Олимпия Асунсьон Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Годой Крус 3:2 Сан-Мартин Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Годой Крус 0:2 Ланус Годой Крус 1:1 Индепендьенте
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +12 =5 -3Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс
Athletico Paranaense 3:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Сан-Мартин Тукуман 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Депортес Толима Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Вильстерман 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:1 Ланус Бельграно 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Годой Крус Сан-Мартин Сан-Хуан 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Бока Хуниорс 0:2 Унион Санта-Фе
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Бока Хуниорс 2:0 Годой Крус Примера Годой Крус 2:3 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Примера Годой Крус 2:2 Бока Хуниорс Примера Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:1 Годой Крус Примера Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Примера Бока Хуниорс 1:4 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:3 Годой Крус Примера А Бока Хуниорс 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 4:1 Бока Хуниорс Примера А
Загрузка...