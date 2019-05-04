Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019
Атлетико Тукуман
0:0
Первый тайм: 42'
Тальерес Кордоба
23' Желтая карточкаJonathan Cabral
38
Nery
Leyes
22
Эррера
Гидо
19
Mauro
Ortiz
17
Морено
Дайро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Ламас АндресЗащитник
- Полузащитник
-
25 Капроф ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
17 Морено ДайроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Ход матча
23'
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +9 =3 -8Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе
Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 2:3 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:3 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:2 Индепендьенте Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =5 -6Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:2 Палестино Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Тукуман 1:2 Тальерес Кордоба Ланус 2:1 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Тальерес Кордоба: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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