Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019

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  4. Копа де ла Суперлига 2019
Атлетико Тукуман
0:0
Первый тайм: 42'
Тальерес Кордоба
0'
23' Желтая карточка
Jonathan Cabral
42'
1
Cristian
David
Lucchetti
20
Сан
Роман
Хосе
31
Jonathan
Cabral
6
Franco
Sbutoni
16
Аберо
Виллиан
19
David
Barbona
38
Nery
Leyes
29
Rodrigo
Aliendro
10
Нуньес
Хервасио
12
Javier
Fabian
Toledo
9
Leandro
Diaz
III
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
4
Араухо
Мигель
6
Комар
Хуан
15
Enzo
Hernan
Diaz
32
Tomas
Pochettino
31
Federico
Navarro
20
Juan
Edgardo
Ramirez
19
Mauro
Ortiz
17
Морено
Дайро
34
Паласиос
Себастьян
Атлетико Тукуман
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-3-3

Ход матча

23'
Jonathan Cabral
 

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе
Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 2:3 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:3 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:2 Индепендьенте Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:2 Палестино Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Тукуман 1:2 Тальерес Кордоба Ланус 2:1 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Тальерес Кордоба: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Копа де ла Суперлига Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Тукуман Суперлига Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман Товарищеские матчи
Тальерес Кордоба 2:1 Атлетико Тукуман Примера Тальерес Кордоба 1:2 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба Примера Б Атлетико Тукуман 3:0 Тальерес Кордоба Националь Б
1/8 финала
3 Тальерес Кордоба
2 Атлетико Тукуман
1 Ланус
2 Велес Сарсфилд
1 Эстудиантес Ла-Плата
1 Расинг Авельянеда
1 Аргентинос Хуниорс
0 Сан-Лоренсо
1 Альдосиви
7 Ривер Плейт
1 Годой Крус
2 Бока Хуниорс
1 Тигре
2 Унион Санта-Фе
1 Химнасия Ла-Плата
0 Дефенса и Хустисия
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Yonathan Cabral получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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