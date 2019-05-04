Кипр: Первый дивизион 2018-2019
АЕЛ Лимаcсол
3:2
Конец матча
Омония
1:0
27' ГолХурадо Рубен
32' Желтая карточкаВинтра Лукас
2:0
47' ПенальтиХурадо Рубен
3:0
53' ГолМакрис Андреас
3:1
71' ГолCris Montes
3:2
75' ГолРамирес Давид
89' Желтая карточкаЛеонарду Перейра
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Хурадо РубенНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Годал БорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
- Основной состав
-
25 Мехиас ТомасВратарь
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
-
26 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лоэ РаульПолузащитник
-
11 Энтрена ХуанПолузащитник
-
-
17 Cris Montes
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Ход матча
27'
1:0
32'
47'
2:0
53'
3:0
71'
3:1
75'
3:2
89'
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +9 =4 -7Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ
Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эрмис Арадиппу 2:3 АЕЛ Лимаcсол Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Эрмис Арадиппу АЕЛ Лимаcсол 3:2 Неа Саламина Лакатамия 0:6 АЕЛ Лимаcсол Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 8:0 Лакатамия Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:3 АЕЛ Лимаcсол
Омония Последние 20 матчей: +6 =6 -8Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония
Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Пафос 1:0 Омония Омония 3:1 Неа Саламина Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака Аполлон 1:0 Омония Эносис 1:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 0:2 Омония
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Омония: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 4:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония Первый дивизион Омония 4:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Омония Первый дивизион Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 2:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:0 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:1 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония Кубок Кипра
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|30
|19
|7
|4
|60 - 24
|64
|2.
|Аполлон
|30
|17
|7
|6
|62 - 28
|58
|3.
|АЕК Ларнака
|30
|16
|8
|6
|47 - 21
|56
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|30
|16
|4
|10
|44 - 41
|52
|5.
|Неа Саламина
|30
|11
|8
|11
|37 - 41
|41
|6.
|Омония
|30
|10
|6
|14
|34 - 41
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|29
|12
|10
|7
|41 - 36
|46
|2.
|Пафос
|29
|11
|7
|11
|36 - 46
|40
|3.
|Алки Ороклинис
|29
|8
|5
|16
|31 - 55
|29
|4.
|Докса Катокопия
|29
|7
|8
|14
|43 - 49
|29
|5.
|Эносис
|29
|6
|8
|15
|26 - 48
|26
|6.
|Эрмис Арадиппу
|29
|3
|4
|22
|27 - 58
|13
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