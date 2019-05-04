Кипр: Первый дивизион 2018-2019

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АЕЛ Лимаcсол
3:2
Конец матча
Омония
0'
1:0
27' Гол
Хурадо Рубен
32' Желтая карточка
Винтра Лукас
2:0
47' Пенальти
Хурадо Рубен
3:0
53' Гол
Макрис Андреас
3:1
71' Гол
Cris Montes
3:2
75' Гол
Рамирес Давид
89' Желтая карточка
Леонарду Перейра
90'+4
АЕЛ Лимаcсол
Омония

Ход матча

24'
 
Кателарис Фанос
Аджагун Абдул
27'
Хурадо Рубен
1:0
32'
 
Винтра Лукас
47'
Хурадо Рубен
2:0
53'
Макрис Андреас
3:0
61'
Леонарду Перейра
Адамович Марко
 
63'
 
Cris Montes
Алекс Соареш
64'
Митидис Нестор
Макрис Андреас
 
71'
3:1
Cris Montes
71'
Кириаку Харис
Антониа Ярхинио
 
75'
3:2
Рамирес Давид
89'
Леонарду Перейра
 

Предыдущие игры

АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ
Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эрмис Арадиппу 2:3 АЕЛ Лимаcсол Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Эрмис Арадиппу АЕЛ Лимаcсол 3:2 Неа Саламина Лакатамия 0:6 АЕЛ Лимаcсол Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 8:0 Лакатамия Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:3 АЕЛ Лимаcсол
Омония Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония
Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Пафос 1:0 Омония Омония 3:1 Неа Саламина Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака Аполлон 1:0 Омония Эносис 1:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 0:2 Омония

Последние игры между собой

АЕЛ Лимаcсол: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Омония: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 4:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония Первый дивизион Омония 4:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Омония Первый дивизион Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Омония 2:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:0 Омония Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:1 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония Кубок Кипра

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 30 19 7 4 60 - 24 64
2. Аполлон 30 17 7 6 62 - 28 58
3. АЕК Ларнака 30 16 8 6 47 - 21 56
4. АЕЛ Лимаcсол 30 16 4 10 44 - 41 52
5. Неа Саламина 30 11 8 11 37 - 41 41
6. Омония 30 10 6 14 34 - 41 36

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Анортосис 29 12 10 7 41 - 36 46
2. Пафос 29 11 7 11 36 - 46 40
3. Алки Ороклинис 29 8 5 16 31 - 55 29
4. Докса Катокопия 29 7 8 14 43 - 49 29
5. Эносис 29 6 8 15 26 - 48 26
6. Эрмис Арадиппу 29 3 4 22 27 - 58 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Винтра Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Хурадо Рубен бьет в цель!
  • 24'
    Омония делает замену. Аджагун Абдул уходит с поля, а Кателарис Фанос выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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