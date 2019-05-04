Кипр: Первый дивизион 2018-2019
1:0
14' ГолДе Винсенти Томас
18' Желтая карточкаЮсте Эктор
24' Желтая карточкаПапулис Фотис
26' Желтая карточкаСакетти Эстебан
30' Желтая карточкаРоберж Валентин
32' Желтая карточкаНуну Мораиш
33' Желтая карточкаДе Винсенти Томас
33' Желтая карточкаПерейра Факундо
34' Вторая желтая карточкаРоберж Валентин
2:0
36' ГолНуну Мораиш
39' Желтая карточкаСардинеро Адриан
3:0
44' ГолИоанну Николас
45' Желтая карточкаВурос Праксителис
45' Желтая карточкаЗелая Эмилио
- Основной состав
-
99 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Нуну МораишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Leo Natel
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Захид ГайасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
89 Безьяк РоманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
-
83 Вале БрунуВратарь
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
-
17 Педру ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зелая ЭмилиоНападающий
- Запасные игроки
-
46 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шембри АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
Ход матча
14'
18'
24'
26'
30'
32'
33'
34'
36'
2:0
39'
44'
3:0
45'
Предыдущие игры
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =8 -2АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ
АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония Аполлон 1:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Аполлон 1:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака Эносис 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Пафос АПОЭЛ 0:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Анортосис Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ
Аполлон Последние 20 матчей: +10 =6 -4Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Омония 0:2 Аполлон Аполлон 1:1 Неа Саламина
Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Аполлон 1:3 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Аполлон 2:1 Кармиотисса Аполлон 3:1 Омония Кармиотисса 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:3 Аполлон Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:3 Аполлон Аполлон 2:0 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:3 Аполлон Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония АЕК Ларнака 0:0 Аполлон
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Аполлон: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Аполлон 4:2 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:4 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок АПОЭЛ 0:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 2:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:1 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 1:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:1 Аполлон Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|30
|19
|7
|4
|60 - 24
|64
|2.
|Аполлон
|30
|17
|7
|6
|62 - 28
|58
|3.
|АЕК Ларнака
|30
|16
|8
|6
|47 - 21
|56
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|30
|16
|4
|10
|44 - 41
|52
|5.
|Неа Саламина
|30
|11
|8
|11
|37 - 41
|41
|6.
|Омония
|30
|10
|6
|14
|34 - 41
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|29
|12
|10
|7
|41 - 36
|46
|2.
|Пафос
|29
|11
|7
|11
|36 - 46
|40
|3.
|Алки Ороклинис
|29
|8
|5
|16
|31 - 55
|29
|4.
|Докса Катокопия
|29
|7
|8
|14
|43 - 49
|29
|5.
|Эносис
|29
|6
|8
|15
|26 - 48
|26
|6.
|Эрмис Арадиппу
|29
|3
|4
|22
|27 - 58
|13
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