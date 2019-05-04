Кипр: Первый дивизион 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2018-2019
АПОЭЛ
3:0
Конец матча
Аполлон
0'
1:0
14' Гол
Де Винсенти Томас
18' Желтая карточка
Юсте Эктор
24' Желтая карточка
Папулис Фотис
26' Желтая карточка
Сакетти Эстебан
30' Желтая карточка
Роберж Валентин
32' Желтая карточка
Нуну Мораиш
33' Желтая карточка
Де Винсенти Томас
33' Желтая карточка
Перейра Факундо
34' Вторая желтая карточка
Роберж Валентин
2:0
36' Гол
Нуну Мораиш
39' Желтая карточка
Сардинеро Адриан
3:0
44' Гол
Иоанну Николас
45' Желтая карточка
Вурос Праксителис
45' Желтая карточка
Зелая Эмилио
90'+6
АПОЭЛ
Аполлон

Ход матча

14'
Де Винсенти Томас
1:0
18'
 
Юсте Эктор
24'
 
Папулис Фотис
26'
 
Сакетти Эстебан
30'
 
Роберж Валентин
32'
Нуну Мораиш
 
33'
Де Винсенти Томас
 
33'
 
Перейра Факундо
34'
 
Роберж Валентин
36'
Нуну Мораиш
2:0
39'
 
Сардинеро Адриан
44'
Иоанну Николас
3:0
45'
Вурос Праксителис
 
45'
 
Зелая Эмилио
46'
 
Брю Кевин
Сакетти Эстебан
46'
 
Селимович Вахид
Папулис Фотис
63'
Безьяк Роман
Leo Natel
 
65'
 
Психас Петрос
Перейра Факундо
82'
Видигал Андре
Аль-Тамари Мусса
 
84'
Артиматас Костакис
Нуну Мораиш
 

Предыдущие игры

АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =8 -2
АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ
АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония Аполлон 1:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Аполлон 1:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака Эносис 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Пафос АПОЭЛ 0:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Анортосис Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ
Аполлон Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Омония 0:2 Аполлон Аполлон 1:1 Неа Саламина
Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Аполлон 1:3 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Аполлон 2:1 Кармиотисса Аполлон 3:1 Омония Кармиотисса 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:3 Аполлон Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:3 Аполлон Аполлон 2:0 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:3 Аполлон Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония АЕК Ларнака 0:0 Аполлон

Последние игры между собой

АПОЭЛ: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Аполлон: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Аполлон 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 5:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Аполлон Первый дивизион
Аполлон 4:2 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:4 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок АПОЭЛ 0:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 2:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:1 Аполлон Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион Аполлон 1:1 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 1:1 Аполлон Кубок АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:1 Аполлон Первый дивизион

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 30 19 7 4 60 - 24 64
2. Аполлон 30 17 7 6 62 - 28 58
3. АЕК Ларнака 30 16 8 6 47 - 21 56
4. АЕЛ Лимаcсол 30 16 4 10 44 - 41 52
5. Неа Саламина 30 11 8 11 37 - 41 41
6. Омония 30 10 6 14 34 - 41 36

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Анортосис 29 12 10 7 41 - 36 46
2. Пафос 29 11 7 11 36 - 46 40
3. Алки Ороклинис 29 8 5 16 31 - 55 29
4. Докса Катокопия 29 7 8 14 43 - 49 29
5. Эносис 29 6 8 15 26 - 48 26
6. Эрмис Арадиппу 29 3 4 22 27 - 58 13
Загрузка...