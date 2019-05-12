16' Желтая карточкаРасич Федерико
29' Желтая карточкаМайсурадзе Ираклий
52' Желтая карточкаДовбня Александр Евгеньевич
0:1
53' ПенальтиVasilis Vallianos
55' Желтая карточкаГозлан Шоваль
0:2
59' ГолПиттас Яннис
62' Желтая карточкаХараламбус Ангелис
77' Красная карточкаBrayan Angulo II
78' Желтая карточкаDimitris Moulazims
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Jens CoolsЗащитник
-
92 Ракель ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Lulinha
-
96 Luca Polizzi
-
-
-
-
Главный тренер: Zeljko Kopic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Удожи ЧигозеНападающий
-
77 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Loizos Kosma
-
-
-
Главный тренер: Carit Falch
Ход матча
16'
53'
55'
59'
0:2
61'
77'
Предыдущие игры
Пафос Последние 20 матчей: +9 =6 -5Анортосис 1:1 Пафос Пафос 3:2 Докса Катокопия Алки Ороклинис 2:3 Пафос Пафос 4:1 Эрмис Арадиппу
Эносис 1:2 Пафос Пафос 0:1 Анортосис Докса Катокопия 0:0 Пафос Пафос 0:3 Алки Ороклинис Эносис 1:1 Пафос Пафос 1:0 Докса Катокопия Пафос 2:2 Эносис Эносис 1:1 Пафос Пафос 2:1 Эрмис Арадиппу АПОЭЛ 1:2 Пафос Пафос 1:0 Омония Пафос 4:1 Арис Лимассол Алки Ороклинис 3:3 Пафос Арис Лимассол 2:1 Пафос Пафос 1:3 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос
Эносис Последние 20 матчей: +5 =8 -7Эносис 4:1 Эрмис Арадиппу Эносис 2:2 Анортосис Эносис 2:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 2:2 Эносис
Алки Ороклинис 2:0 Эносис АПОЭЛ 1:0 Эносис Эносис 1:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Эносис Анортосис 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:1 Пафос АЕК Ларнака 3:0 Эносис Пафос 2:2 Эносис Эносис 1:1 Пафос Эносис 0:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:2 Эносис Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Эносис 0:0 Анортосис Анортосис 2:0 Эносис Анортосис 2:3 Эносис
Последние игры между собой
Пафос: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Эносис: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
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