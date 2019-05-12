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  3. Кипр: Первый дивизион: Понижение: Плей-офф
Пафос
0:2
Конец матча
Эносис
0'
16' Желтая карточка
Расич Федерико
29' Желтая карточка
Майсурадзе Ираклий
52' Желтая карточка
Довбня Александр Евгеньевич
0:1
53' Пенальти
Vasilis Vallianos
55' Желтая карточка
Гозлан Шоваль
0:2
59' Гол
Питтас Яннис
62' Желтая карточка
Хараламбус Ангелис
77' Красная карточка
Brayan Angulo II
78' Желтая карточка
Dimitris Moulazims
90'
Пафос
Эносис

Ход матча

16'
Расич Федерико
 
29'
 
Майсурадзе Ираклий
35'
Лелюхин Павел
Широк Матия
 
52'
Довбня Александр Евгеньевич
 
53'
0:1
Vasilis Vallianos
55'
 
Гозлан Шоваль
59'
0:2
Питтас Яннис
61'
Lulinha
Ракель Денис
 
62'
 
Хараламбус Ангелис
63'
 
Фитанидис Сократис
Удожи Чигозе
68'
Захариу Панайотис
Расич Федерико
 
74'
 
Loizos Kosma
Майсурадзе Ираклий
77'
Brayan Angulo II
 
78'
 
Dimitris Moulazims
82'
 
Колокудиас Георгиос
Гозлан Шоваль

Предыдущие игры

Пафос Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Анортосис 1:1 Пафос Пафос 3:2 Докса Катокопия Алки Ороклинис 2:3 Пафос Пафос 4:1 Эрмис Арадиппу
Эносис 1:2 Пафос Пафос 0:1 Анортосис Докса Катокопия 0:0 Пафос Пафос 0:3 Алки Ороклинис Эносис 1:1 Пафос Пафос 1:0 Докса Катокопия Пафос 2:2 Эносис Эносис 1:1 Пафос Пафос 2:1 Эрмис Арадиппу АПОЭЛ 1:2 Пафос Пафос 1:0 Омония Пафос 4:1 Арис Лимассол Алки Ороклинис 3:3 Пафос Арис Лимассол 2:1 Пафос Пафос 1:3 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос
Эносис Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Эносис 4:1 Эрмис Арадиппу Эносис 2:2 Анортосис Эносис 2:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 2:2 Эносис
Алки Ороклинис 2:0 Эносис АПОЭЛ 1:0 Эносис Эносис 1:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Эносис Анортосис 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:1 Пафос АЕК Ларнака 3:0 Эносис Пафос 2:2 Эносис Эносис 1:1 Пафос Эносис 0:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:2 Эносис Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Эносис 0:0 Анортосис Анортосис 2:0 Эносис Анортосис 2:3 Эносис

Последние игры между собой

Пафос: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Эносис: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
Эносис 1:2 Пафос Первый дивизион Эносис 1:1 Пафос Кубок Пафос 2:2 Эносис Кубок Эносис 1:1 Пафос Первый дивизион
Пафос 1:0 Эносис Первый дивизион Пафос 2:0 Эносис Кубок Эносис 3:2 Пафос Кубок Эносис 2:2 Пафос Второй дивизион Пафос 3:1 Эносис Второй дивизион Пафос 3:3 Эносис Первый дивизион Эносис 2:1 Пафос Первый дивизион Эносис 0:0 Пафос Второй дивизион
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