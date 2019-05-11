Кипр: Первый дивизион 2018-2019
6' Желтая карточкаЯколиш Антонио
0:1
18' ГолСоуза Лукас
38' Желтая карточкаКоловос Димитрис
50' Желтая карточкаАлекс Соареш
0:2
51' ГолДе Винсенти Томас
72' Желтая карточкаБезьяк Роман
1:2
76' ГолВинтра Лукас
80' Желтая карточкаГомес Хорди
- Основной состав
-
25 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
-
26 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Энтрена ХуанПолузащитник
-
23 Лоэ РаульПолузащитник
-
-
17 Cris Montes
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
-
99 Ватерман БойВратарь
-
26 Нуну МораишЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Безьяк РоманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Захид ГайасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Leo Natel
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
Ход матча
18'
0:1
38'
50'
51'
72'
76'
1:2
80'
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +5 =6 -9АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака
АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Пафос 1:0 Омония Омония 3:1 Неа Саламина Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака Аполлон 1:0 Омония Эносис 1:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =8 -2АПОЭЛ 3:0 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина
АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония Аполлон 1:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Аполлон 1:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака Эносис 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Пафос АПОЭЛ 0:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Анортосис
Последние игры между собой
Омония: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 15
АПОЭЛ: победы: 15, ничьи: 5, поражения: 0
Омония 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:0 Омония Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион Омония 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Омония Первый дивизион Омония 2:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:2 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 3:0 Омония Кубок Омония 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион Омония 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|31
|20
|7
|4
|62 - 25
|67
|2.
|Аполлон
|30
|17
|7
|6
|62 - 28
|58
|3.
|АЕК Ларнака
|30
|16
|8
|6
|47 - 21
|56
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|31
|17
|4
|10
|49 - 43
|55
|5.
|Неа Саламина
|31
|11
|8
|12
|39 - 46
|41
|6.
|Омония
|31
|10
|6
|15
|35 - 43
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|29
|12
|10
|7
|41 - 36
|46
|2.
|Пафос
|29
|11
|7
|11
|36 - 46
|40
|3.
|Алки Ороклинис
|29
|8
|5
|16
|31 - 55
|29
|4.
|Докса Катокопия
|29
|7
|8
|14
|43 - 49
|29
|5.
|Эносис
|29
|6
|8
|15
|26 - 48
|26
|6.
|Эрмис Арадиппу
|29
|3
|4
|22
|27 - 58
|13
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