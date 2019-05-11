Кипр: Первый дивизион 2018-2019

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Омония
1:2
Конец матча
АПОЭЛ
0'
6' Желтая карточка
Яколиш Антонио
0:1
18' Гол
Соуза Лукас
38' Желтая карточка
Коловос Димитрис
50' Желтая карточка
Алекс Соареш
0:2
51' Гол
Де Винсенти Томас
72' Желтая карточка
Безьяк Роман
1:2
76' Гол
Винтра Лукас
80' Желтая карточка
Гомес Хорди
90'+6
Омония
АПОЭЛ

Ход матча

6'
 
Яколиш Антонио
18'
0:1
Соуза Лукас
38'
Коловос Димитрис
 
46'
 
Эфрем Георгиос
Аль-Тамари Мусса
50'
Алекс Соареш
 
51'
0:2
Де Винсенти Томас
63'
Charalambos Charalambous
Харис Мавриас
 
72'
 
Безьяк Роман
74'
Cris Montes
Коловос Димитрис
 
76'
Винтра Лукас
1:2
77'
 
Балог Норберт
Безьяк Роман
80'
Гомес Хорди
 
85'
 
Артиматас Костакис
Нуну Мораиш
90'
Loizos Loizou
Рамирес Давид
 

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +5 =6 -9
АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака
АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Пафос 1:0 Омония Омония 3:1 Неа Саламина Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака Аполлон 1:0 Омония Эносис 1:1 Омония Омония 1:2 АПОЭЛ
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =8 -2
АПОЭЛ 3:0 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина
АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония Аполлон 1:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Аполлон 1:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака Эносис 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Пафос АПОЭЛ 0:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Анортосис

Последние игры между собой

Омония: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 15
АПОЭЛ: победы: 15, ничьи: 5, поражения: 0
АПОЭЛ 1:1 Омония Первый дивизион Омония 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Омония Первый дивизион АПОЭЛ 4:1 Омония Первый дивизион
Омония 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:0 Омония Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион Омония 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Омония Первый дивизион Омония 2:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:2 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 3:0 Омония Кубок Омония 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион Омония 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 31 20 7 4 62 - 25 67
2. Аполлон 30 17 7 6 62 - 28 58
3. АЕК Ларнака 30 16 8 6 47 - 21 56
4. АЕЛ Лимаcсол 31 17 4 10 49 - 43 55
5. Неа Саламина 31 11 8 12 39 - 46 41
6. Омония 31 10 6 15 35 - 43 36

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Анортосис 29 12 10 7 41 - 36 46
2. Пафос 29 11 7 11 36 - 46 40
3. Алки Ороклинис 29 8 5 16 31 - 55 29
4. Докса Катокопия 29 7 8 14 43 - 49 29
5. Эносис 29 6 8 15 26 - 48 26
6. Эрмис Арадиппу 29 3 4 22 27 - 58 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Коловос Димитрис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Яколиш Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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