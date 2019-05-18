Кипр: Первый дивизион 2018-2019

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АПОЭЛ
1:0
Первый тайм: 45'
АЕЛ Лимаcсол
0'
1:0
28' Гол
Безьяк Роман
35' Желтая карточка
Артиматас Костакис
45'
АПОЭЛ
АЕЛ Лимаcсол

Ход матча

28'
Безьяк Роман
1:0
35'
Артиматас Костакис
 

Предыдущие игры

АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Омония 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ
АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония Аполлон 1:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Аполлон 1:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака Эносис 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Пафос АПОЭЛ 0:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +10 =4 -6
АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон
АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эрмис Арадиппу 2:3 АЕЛ Лимаcсол Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Эрмис Арадиппу АЕЛ Лимаcсол 3:2 Неа Саламина Лакатамия 0:6 АЕЛ Лимаcсол Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 8:0 Лакатамия Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

АПОЭЛ: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
АЕЛ Лимаcсол: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион
АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок АПОЭЛ 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 6:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Суперкубок АПОЭЛ 4:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 1:0 32 21 7 4 63 - 25 70
2. АЕК Ларнака 31 17 8 6 49 - 22 59
3. Аполлон 31 17 7 7 63 - 30 58
4. АЕЛ Лимаcсол 0:1 32 17 4 11 49 - 44 55
5. Неа Саламина 31 11 8 12 39 - 46 41
6. Омония 31 10 6 15 35 - 43 36

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Анортосис 29 12 10 7 41 - 36 46
2. Пафос 29 11 7 11 36 - 46 40
3. Алки Ороклинис 29 8 5 16 31 - 55 29
4. Докса Катокопия 29 7 8 14 43 - 49 29
5. Эносис 29 6 8 15 26 - 48 26
6. Эрмис Арадиппу 29 3 4 22 27 - 58 13
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