Кипр: Первый дивизион 2018-2019
АПОЭЛ
1:0
Первый тайм: 45'
АЕЛ Лимаcсол
1:0
28' ГолБезьяк Роман
35' Желтая карточкаАртиматас Костакис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Захид ГайасПолузащитник
- Нападающий
-
89 Безьяк РоманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
99 Ватерман БойВратарь
- Защитник
-
26 Нуну МораишЗащитник
- Полузащитник
-
3 КажуПолузащитник
-
-
-
37 Leo Natel
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Годал БорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Хурадо РубенНападающий
-
93 Шранц ИванНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
Ход матча
28'
1:0
Предыдущие игры
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =8 -2Омония 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ
АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония Аполлон 1:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Аполлон 1:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака Эносис 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Пафос АПОЭЛ 0:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +10 =4 -6АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон
АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эрмис Арадиппу 2:3 АЕЛ Лимаcсол Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Эрмис Арадиппу АЕЛ Лимаcсол 3:2 Неа Саламина Лакатамия 0:6 АЕЛ Лимаcсол Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 8:0 Лакатамия Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
АЕЛ Лимаcсол: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 АПОЭЛ Кубок АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок АПОЭЛ 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 6:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Суперкубок АПОЭЛ 4:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|1:0
|32
|21
|7
|4
|63 - 25
|70
|2.
|АЕК Ларнака
|31
|17
|8
|6
|49 - 22
|59
|3.
|Аполлон
|31
|17
|7
|7
|63 - 30
|58
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:1
|32
|17
|4
|11
|49 - 44
|55
|5.
|Неа Саламина
|31
|11
|8
|12
|39 - 46
|41
|6.
|Омония
|31
|10
|6
|15
|35 - 43
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|29
|12
|10
|7
|41 - 36
|46
|2.
|Пафос
|29
|11
|7
|11
|36 - 46
|40
|3.
|Алки Ороклинис
|29
|8
|5
|16
|31 - 55
|29
|4.
|Докса Катокопия
|29
|7
|8
|14
|43 - 49
|29
|5.
|Эносис
|29
|6
|8
|15
|26 - 48
|26
|6.
|Эрмис Арадиппу
|29
|3
|4
|22
|27 - 58
|13
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