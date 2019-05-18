Анортосис
0:3
Конец матча
Докса Катокопия
15' Желтая карточкаХадьивасилис Иоаннис
0:1
35' ГолБатин Паул
0:2
55' ГолМучтарис Стефанос
80' Желтая карточкаШилденфельд Гордон
80' Желтая карточкаBenjamin Asamoah
0:3
81' ГолEvgeny Pavlov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Райо РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Дюриш МихалНападающий
-
-
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Стреппел Юрген
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Митря БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Батин ПаулНападающий
-
2 Joel V
-
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Nils ZatlПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Loukas Hadjiloukas
Ход матча
35'
0:1
55'
80'
81'
0:3
Предыдущие игры
Анортосис Последние 20 матчей: +7 =7 -6Алки Ороклинис 1:0 Анортосис Анортосис 1:1 Пафос Эносис 2:2 Анортосис Анортосис 3:2 Эрмис Арадиппу
Докса Катокопия 3:3 Анортосис Анортосис 3:0 Алки Ороклинис Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 1:1 Эносис Эрмис Арадиппу 2:1 Анортосис Эрмис Арадиппу 2:3 Анортосис Анортосис 0:0 Омония Неа Саламина 0:2 Анортосис Анортосис 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Эносис 0:0 Анортосис Анортосис 2:0 Эносис Анортосис 2:3 Эносис АПОЭЛ 4:0 Анортосис Анортосис 0:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:3 Анортосис
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =6 -10Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Пафос 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 Эносис
Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эносис 1:0 Докса Катокопия Пафос 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Омония 2:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина Аполлон 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Эносис 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия Алки Ороклинис 2:1 Докса Катокопия
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Докса Катокопия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Анортосис 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 Анортосис Первый дивизион Докса Катокопия 1:6 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Товарищеские матчи Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Докса Катокопия Международные матчи (клубы) Анортосис 4:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:2 Анортосис Первый дивизион
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