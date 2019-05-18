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  3. Кипр: Первый дивизион: Понижение: Плей-офф
Анортосис
0:3
Конец матча
Докса Катокопия
0'
15' Желтая карточка
Хадьивасилис Иоаннис
0:1
35' Гол
Батин Паул
0:2
55' Гол
Мучтарис Стефанос
80' Желтая карточка
Шилденфельд Гордон
80' Желтая карточка
Benjamin Asamoah
0:3
81' Гол
Evgeny Pavlov
90'+4
Анортосис
Докса Катокопия

Ход матча

15'
 
Хадьивасилис Иоаннис
35'
0:1
Батин Паул
46'
Chrysostomos Philippou
Струна Андраж
 
55'
0:2
Мучтарис Стефанос
63'
 
Evgeny Pavlov
Батин Паул
77'
Konstantinos Georgallides
Экономидис Гиоргос
 
79'
 
Папафотис Вассилис
Хадьивасилис Иоаннис
80'
Шилденфельд Гордон
 
80'
 
Benjamin Asamoah
81'
0:3
Evgeny Pavlov
88'
 
Nils Zatl
Benjamin Asamoah
90'
Andreas Nicolaou
Праньич Даниэль
 

Предыдущие игры

Анортосис Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Алки Ороклинис 1:0 Анортосис Анортосис 1:1 Пафос Эносис 2:2 Анортосис Анортосис 3:2 Эрмис Арадиппу
Докса Катокопия 3:3 Анортосис Анортосис 3:0 Алки Ороклинис Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 1:1 Эносис Эрмис Арадиппу 2:1 Анортосис Эрмис Арадиппу 2:3 Анортосис Анортосис 0:0 Омония Неа Саламина 0:2 Анортосис Анортосис 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Эносис 0:0 Анортосис Анортосис 2:0 Эносис Анортосис 2:3 Эносис АПОЭЛ 4:0 Анортосис Анортосис 0:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:3 Анортосис
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Пафос 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 Эносис
Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эносис 1:0 Докса Катокопия Пафос 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Омония 2:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина Аполлон 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Эносис 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия Алки Ороклинис 2:1 Докса Катокопия

Последние игры между собой

Анортосис: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Докса Катокопия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Докса Катокопия 3:3 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Анортосис Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 Анортосис Первый дивизион
Анортосис 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 Анортосис Первый дивизион Докса Катокопия 1:6 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Анортосис 1:0 Докса Катокопия Товарищеские матчи Анортосис 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:1 Докса Катокопия Международные матчи (клубы) Анортосис 4:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:2 Анортосис Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Батин Паул бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Хадьивасилис Иоаннис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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