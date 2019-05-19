Кипр: Первый дивизион 2018-2019

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АЕК Ларнака
0:1
Второй тайм: 59'
Омония
0'
23' Желтая карточка
Кусулос Янис
31' Желтая карточка
Коловос Димитрис
0:1
54' Гол
Cris Montes
54' Желтая карточка
Кателарис Фанос
59'
АЕК Ларнака
Омония

Ход матча

23'
 
Кусулос Янис
31'
 
Коловос Димитрис
54'
0:1
Cris Montes
54'
 
Кателарис Фанос

Предыдущие игры

АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака
Омония 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Эносис АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:2 Эрмис Арадиппу
Омония Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон
Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Пафос 1:0 Омония Омония 3:1 Неа Саламина Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака Аполлон 1:0 Омония Эносис 1:1 Омония

Последние игры между собой

АЕК Ларнака: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Омония: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Омония 0:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 2:0 Омония Первый дивизион
Омония 1:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 5:0 Омония Первый дивизион Омония 5:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 4:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 0:0 Омония Кубок Омония 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Омония Первый дивизион

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 32 21 7 4 66 - 25 70
2. АЕК Ларнака 0:1 32 17 8 7 49 - 23 59
3. Аполлон 0:1 32 17 7 8 63 - 31 58
4. АЕЛ Лимаcсол 32 17 4 11 49 - 47 55
5. Неа Саламина 1:0 32 12 8 12 40 - 46 44
6. Омония 1:0 32 11 6 15 36 - 43 39

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Анортосис 29 12 10 7 41 - 36 46
2. Пафос 29 11 7 11 36 - 46 40
3. Алки Ороклинис 29 8 5 16 31 - 55 29
4. Докса Катокопия 29 7 8 14 43 - 49 29
5. Эносис 29 6 8 15 26 - 48 26
6. Эрмис Арадиппу 29 3 4 22 27 - 58 13
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    54'
    Кателарис Фанос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Cris Montes бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Коловос Димитрис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Кусулос Янис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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