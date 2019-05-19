Кипр: Первый дивизион 2018-2019
АЕК Ларнака
0:1
Второй тайм: 59'
Омония
23' Желтая карточкаКусулос Янис
31' Желтая карточкаКоловос Димитрис
0:1
54' ГолCris Montes
54' Желтая карточкаКателарис Фанос
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Састре ЛьюисПолузащитник
-
16 Касес НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Акино ДаниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Идьякес Иманоль
- Основной состав
-
25 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
-
26 Винтра ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Cris Montes
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лоэ РаульПолузащитник
-
11 Энтрена ХуанПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Ход матча
23'
31'
54'
0:1
54'
Предыдущие игры
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +12 =7 -1Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака
Омония 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Эносис АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:2 Эрмис Арадиппу
Омония Последние 20 матчей: +5 =6 -9Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон
Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Пафос 1:0 Омония Омония 3:1 Неа Саламина Омония 1:1 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Омония 1:0 АЕК Ларнака Аполлон 1:0 Омония Эносис 1:1 Омония
Последние игры между собой
АЕК Ларнака: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Омония: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Омония 1:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 5:0 Омония Первый дивизион Омония 5:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 4:2 Омония Первый дивизион Омония 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Омония Первый дивизион Омония 0:0 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 0:0 Омония Кубок Омония 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Омония 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Омония Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Омония Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|32
|21
|7
|4
|66 - 25
|70
|2.
|АЕК Ларнака
|0:1
|32
|17
|8
|7
|49 - 23
|59
|3.
|Аполлон
|0:1
|32
|17
|7
|8
|63 - 31
|58
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|32
|17
|4
|11
|49 - 47
|55
|5.
|Неа Саламина
|1:0
|32
|12
|8
|12
|40 - 46
|44
|6.
|Омония
|1:0
|32
|11
|6
|15
|36 - 43
|39
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|29
|12
|10
|7
|41 - 36
|46
|2.
|Пафос
|29
|11
|7
|11
|36 - 46
|40
|3.
|Алки Ороклинис
|29
|8
|5
|16
|31 - 55
|29
|4.
|Докса Катокопия
|29
|7
|8
|14
|43 - 49
|29
|5.
|Эносис
|29
|6
|8
|15
|26 - 48
|26
|6.
|Эрмис Арадиппу
|29
|3
|4
|22
|27 - 58
|13
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