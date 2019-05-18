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  3. Кипр: Первый дивизион: Понижение: Плей-офф
Эносис
3:2
Конец матча
Алки Ороклинис
0'
0:1
5' Гол
Ivan Franca
34' Желтая карточка
Майсурадзе Ираклий
35' Желтая карточка
El Hedi Belameiri
1:1
38' Гол
Гозлан Шоваль
48' Желтая карточка
Гозлан Шоваль
60' Желтая карточка
Franco Flores II
2:1
61' Гол
Vasilis Vallianos
62' Желтая карточка
Vasilis Vallianos
63' Желтая карточка
Киприану Димитрис
76' Желтая карточка
Амбарцумян Оганес
78' Желтая карточка
Rafael Acosta I
2:2
88' Гол
Ivan Franca
89' Желтая карточка
Ivan Franca
3:2
90' Гол
Фитанидис Сократис
90'+14
Эносис
Алки Ороклинис

Ход матча

5'
0:1
Ivan Franca
34'
Майсурадзе Ираклий
 
35'
 
El Hedi Belameiri
38'
Гозлан Шоваль
1:1
46'
Удожи Чигозе
Антониу Минас
 
48'
Гозлан Шоваль
 
60'
 
Franco Flores II
61'
Vasilis Vallianos
2:1
62'
Vasilis Vallianos
 
63'
 
Киприану Димитрис
68'
Фитанидис Сократис
Питтас Яннис
 
76'
Амбарцумян Оганес
 
78'
 
Rafael Acosta I
78'
 
Yoann Tribeau
Stavrinos Konstantinou
82'
 
Alioune Badara
Rafael Acosta I
87'
Loizos Kosma
Гозлан Шоваль
 
88'
2:2
Ivan Franca
89'
 
Ivan Franca
90'
 
Martinos Christofi
El Hedi Belameiri
90'
Фитанидис Сократис
3:2

Предыдущие игры

Эносис Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Пафос 0:2 Эносис Эносис 4:1 Эрмис Арадиппу Эносис 2:2 Анортосис Эносис 2:2 АПОЭЛ
Докса Катокопия 2:2 Эносис Алки Ороклинис 2:0 Эносис АПОЭЛ 1:0 Эносис Эносис 1:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Эносис Анортосис 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:1 Пафос АЕК Ларнака 3:0 Эносис Пафос 2:2 Эносис Эносис 1:1 Пафос Эносис 0:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:2 Эносис Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Эносис 0:0 Анортосис Анортосис 2:0 Эносис
Алки Ороклинис Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Алки Ороклинис 1:0 Анортосис Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Эрмис Арадиппу 1:2 Алки Ороклинис Алки Ороклинис 2:3 Пафос
Алки Ороклинис 2:0 Эносис Анортосис 3:0 Алки Ороклинис Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 2:1 Эрмис Арадиппу Пафос 0:3 Алки Ороклинис Неа Саламина 1:1 Алки Ороклинис Алки Ороклинис 1:3 Аполлон АЕК Ларнака 2:0 Алки Ороклинис Алки Ороклинис 1:2 Эносис АПОЭЛ 0:0 Алки Ороклинис Алки Ороклинис 3:3 Пафос Алки Ороклинис 1:3 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Алки Ороклинис Алки Ороклинис 2:1 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 2:4 Алки Ороклинис Алки Ороклинис 0:2 Омония

Последние игры между собой

Эносис: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Алки Ороклинис: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Алки Ороклинис 2:0 Эносис Первый дивизион Алки Ороклинис 1:2 Эносис Первый дивизион Эносис 2:0 Алки Ороклинис Первый дивизион Алки Ороклинис 1:1 Эносис Кубок
Эносис 0:2 Алки Ороклинис Второй дивизион Алки Ороклинис 3:0 Эносис Второй дивизион
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Гозлан Шоваль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    El Hedi Belameiri получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Майсурадзе Ираклий получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Ivan Franca бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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