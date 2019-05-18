Эносис
3:2
Конец матча
Алки Ороклинис
0:1
5' ГолIvan Franca
34' Желтая карточкаМайсурадзе Ираклий
35' Желтая карточкаEl Hedi Belameiri
1:1
38' ГолГозлан Шоваль
48' Желтая карточкаГозлан Шоваль
60' Желтая карточкаFranco Flores II
2:1
61' ГолVasilis Vallianos
62' Желтая карточкаVasilis Vallianos
63' Желтая карточкаКиприану Димитрис
76' Желтая карточкаАмбарцумян Оганес
78' Желтая карточкаRafael Acosta I
2:2
88' ГолIvan Franca
89' Желтая карточкаIvan Franca
3:2
90' ГолФитанидис Сократис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Удожи ЧигозеНападающий
-
-
-
14 Loizos Kosma
-
Главный тренер: Giorgos Kosma
- Основной состав
-
78 Пардо УркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
10 Ivan Franca
-
-
-
- Запасные игроки
-
44 Уикс ТеоПолузащитник
-
-
-
-
-
13 Marios Chari
-
-
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
Ход матча
5'
0:1
38'
1:1
48'
60'
61'
78'
88'
2:2
89'
90'
Предыдущие игры
Эносис Последние 20 матчей: +5 =8 -7Пафос 0:2 Эносис Эносис 4:1 Эрмис Арадиппу Эносис 2:2 Анортосис Эносис 2:2 АПОЭЛ
Докса Катокопия 2:2 Эносис Алки Ороклинис 2:0 Эносис АПОЭЛ 1:0 Эносис Эносис 1:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Эносис Анортосис 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:1 Пафос АЕК Ларнака 3:0 Эносис Пафос 2:2 Эносис Эносис 1:1 Пафос Эносис 0:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:2 Эносис Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Эносис 0:0 Анортосис Анортосис 2:0 Эносис
Алки Ороклинис Последние 20 матчей: +8 =4 -8Алки Ороклинис 1:0 Анортосис Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Эрмис Арадиппу 1:2 Алки Ороклинис Алки Ороклинис 2:3 Пафос
Алки Ороклинис 2:0 Эносис Анортосис 3:0 Алки Ороклинис Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 2:1 Эрмис Арадиппу Пафос 0:3 Алки Ороклинис Неа Саламина 1:1 Алки Ороклинис Алки Ороклинис 1:3 Аполлон АЕК Ларнака 2:0 Алки Ороклинис Алки Ороклинис 1:2 Эносис АПОЭЛ 0:0 Алки Ороклинис Алки Ороклинис 3:3 Пафос Алки Ороклинис 1:3 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Алки Ороклинис Алки Ороклинис 2:1 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 2:4 Алки Ороклинис Алки Ороклинис 0:2 Омония
Последние игры между собой
Эносис: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Алки Ороклинис: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
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