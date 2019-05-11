Греция: Кубок 2018-2019
1:0
45' ГолАкпом Чуба
- Основной состав
- Вратарь
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15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
98 Лео РодригесПолузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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31 Бое ЛукасНападающий
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Главный тренер: Хименес Маноло
Ход матча
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +15 =4 -1ПАС Янина 0:2 ПАОК Астерас 0:0 ПАОК ПАОК 5:0 Левадиакос Лариса 1:1 ПАОК
АЕК Последние 20 матчей: +14 =3 -3Левадиакос 0:3 АЕК Ламия 0:4 АЕК АЕК 0:1 Лариса Ламия 2:2 АЕК
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
АЕК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
АЕК 1:0 ПАОК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 АЕК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Кубок АЕК 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 АЕК Кубок
1/8 финала
1/4 финала
Финал
1 ПАОК
0 АЕК
- 1:0 ПАО-АЕК
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