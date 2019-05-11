Греция: Кубок 2018-2019

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ПАОК
1:0
Конец матча
АЕК
0'
1:0
45' Гол
Акпом Чуба
90'+9
ПАОК
АЕК

Ход матча

45'
Акпом Чуба
(Пелкас Димитрис)
1:0
66'
Лимниос Димитрис
Лео Родригес
 
71'
 
Гало Родриго
Бакасетас Тасос
77'
 
Бое Лукас
Крстичич Ненад
80'
 
Галанопулос Костас
Бакакис Михалис
80'
Оливейра Сержиу
Пелкас Димитрис
 
90'
Ингасон Сверрир
Бисесвар Диего
 

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +15 =4 -1
ПАС Янина 0:2 ПАОК Астерас 0:0 ПАОК ПАОК 5:0 Левадиакос Лариса 1:1 ПАОК
ПАОК 3:0 Ламия ПАОК 2:0 Астерас Ксанти 1:2 ПАОК Панаитоликос 1:2 ПАОК ПАОК 3:0 Атромитос Панатинаикос 0:2 ПАОК ПАОК 4:2 Паниониос ПАОК 1:1 Арис Салоники Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК ПАОК 3:1 Олимпиакос Паниониос 2:1 ПАОК АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 5:0 Панахаики ПАОК 3:0 Паниониос
АЕК Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Левадиакос 0:3 АЕК Ламия 0:4 АЕК АЕК 0:1 Лариса Ламия 2:2 АЕК
Ксанти 1:3 АЕК АЕК 2:0 Ламия АЕК 4:0 Панаитоликос Атромитос 0:1 АЕК АЕК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 2:0 АЕК АЕК 3:0 Атромитос АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 АЕК АЕК 1:0 ОФИ Атромитос 0:1 АЕК АЕК 1:1 ПАОК АЕК 1:0 Левадиакос Паниониос 0:2 АЕК АЕК 5:0 Киссамикос АЕК 3:0 Астерас

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
АЕК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
АЕК 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 0:3 АЕК Суперлига
АЕК 1:0 ПАОК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 АЕК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Кубок АЕК 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 АЕК Кубок
1/8 финала
1 ПАС Янина
3 Паниониос
2 Панахаики
6 ПАОК
6 Эрготелис
5 ОФИ
6 Лариса
7 Астерас
1 Аполлон Смирнис
5 Атромитос
1 Киссамикос
6 АЕК
5 Ламия
3 Панатинаикос
1 Ксанти
3 Олимпиакос
1/4 финала
4 Паниониос
5 ПАОК
1 Эрготелис
5 Астерас
0 Атромитос
4 АЕК
4 Ламия
3 Олимпиакос
1/2 финала
2 ПАОК
0 Астерас
6 АЕК
0 Ламия
Финал
1 ПАОК
0 АЕК
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Акпом Чуба бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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