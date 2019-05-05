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  3. Дания: Суперлига Дании. Лига Европы: Плей-офф: 1/4 финала
Ольборг
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Орхус
0'
13' Желтая карточка
Magnus Christensen III
26'
1
Ринне
Якоб
2
Кристенсен
Патрик
5
Окоре
Жорес
24
Mathias
Ross
Jensen
15
Lukas
Klitten
25
Frederik
Boersting
16
Magnus
Christensen
III
10
Андерсен
Лукас
17
Куск
Каспер
9
Ван
Веерт
Том
18
Rasmus
Thellufsen
73
Грабара
Камил
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
14
Jens
Stage
19
Mustapha
Bundu
29
Блуме
Брор
8
Амини
Мустафа
7
Анкерсен
Якоб
38
Alexander
Ammitzboell
Ольборг
4-3-3
Орхус
4-1-4-1

Ход матча

13'
Magnus Christensen III
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ольборг 1:1 Хобро Раннерс 0:2 Ольборг Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг
Хобро 1:1 Ольборг Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс Ольборг 0:2 Одд Ольборг 3:1 Орхус Нествед 1:3 Ольборг Брондбю 3:3 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Ольборг 3:0 Сённерйюск Митьюлланд 2:1 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Ольборг 5:3 Вайле Ольборг 2:2 Шлёнск Ольборг 1:0 Десна Ольборг 6:0 Тистед Ольборг 1:2 Хобро
Орхус Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Орхус 3:1 Хорсенс Вайле 2:4 Орхус Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус
Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Сённерйюск 0:2 Орхус Орхус 2:0 Эсбьерг Орхус 3:2 Русенборг Орхус 4:1 Brentford U23 Яблонец 1:0 Орхус Брабранд 1:7 Орхус Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:3 Оденсе Орхус 1:0 Хобро Нордшелланн 1:0 Орхус

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Орхус: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Ольборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании
Орхус 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Кубок Ольборг 0:2 Орхус Кубок Ольборг 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Орхус Товарищеские матчи Ольборг 3:3 Орхус Товарищеские матчи Ольборг 3:3 Орхус Товарищеские матчи Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:5 Ольборг Суперлига Дании Орхус 1:4 Ольборг Кубок Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании
  • Первый тайм
  • 26'
    Матиас Росс из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 26'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Окоре Жорес из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 26'
    Отличные скиллы показывает Куск Каспер, обводя своих соперников
  • 24'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 24'
    Орхус контролирует мяч.
  • 24'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Lukas Klitten из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 22'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Отличный пас сделал Кристенсен Патрик из команды Ольборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 21'
    Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Тингагер Фредерик делает длинную передачу вперед
  • 20'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    19'
    Блуме Брор возвращается на поле.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 19'
    Грабара Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 19'
    Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    19'
    Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
  • 18'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    18'
    Ох, нехорошо это выглядит. Блуме Брор получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    17'
    Блуме Брор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 16'
    Отличные скиллы показывает Куск Каспер, обводя своих соперников
  • 16'
    Ольборг начинает контратаку
  • 16'
    Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 15'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 14'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 13'
    Ван Веерт Том из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • Желтая карточка
    13'
    Судья подбегает и показывает Магнус Кристенсен из команды Ольборг отложенную желтую карточку за фол.
  • Офсайд
    12'
    Alexander Ammitzboell из команды Орхус в офсайде
  • 12'
    Йенс Стаге из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
  • 12'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
  • 12'
    Матиас Росс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Блуме Брор из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 11'
    Нильсен Каспер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Магнус Кристенсен из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
  • 9'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 9'
    Нильсен Каспер из команды Орхус делает неудачный навес.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья свистит. Себастьян Хауснер атаковал сзади соперника. Это Расмус Теллюфсен заработал своей команде штрафной
  • 7'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 7'
    Отличный пас сделал Нильсен Каспер из команды Орхус. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 6'
    Себастьян Хауснер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    После удара через себя Ван Веерт Том, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • 6'
    Кристенсен Патрик из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 5'
    Анкерсен Якоб из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 5'
    Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    5'
    Кристенсен Патрик из команды Ольборг играет слишком грубо. Нильсен Каспер оказался на газоне.
  • 4'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Нильсен Каспер из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Угловой
    2'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой слева.
  • 2'
    Матиас Росс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    2'
    Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
  • 1'
    Lukas Klitten предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 1'
    Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Орхус начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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