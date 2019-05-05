Ольборг
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Aalborg Portland Park
Орхус
13' Желтая карточкаMagnus Christensen III
17
Куск
Каспер
14
Jens
Stage
29
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Jens StageПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Туту ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гира АдамаПолузащитник
-
11 Сана ТобиасПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ольборг 1:1 Хобро Раннерс 0:2 Ольборг Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг
Хобро 1:1 Ольборг Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс Ольборг 0:2 Одд Ольборг 3:1 Орхус Нествед 1:3 Ольборг Брондбю 3:3 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Ольборг 3:0 Сённерйюск Митьюлланд 2:1 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Ольборг 5:3 Вайле Ольборг 2:2 Шлёнск Ольборг 1:0 Десна Ольборг 6:0 Тистед Ольборг 1:2 Хобро
Орхус Последние 20 матчей: +12 =2 -6Орхус 3:1 Хорсенс Вайле 2:4 Орхус Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус
Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Сённерйюск 0:2 Орхус Орхус 2:0 Эсбьерг Орхус 3:2 Русенборг Орхус 4:1 Brentford U23 Яблонец 1:0 Орхус Брабранд 1:7 Орхус Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:3 Оденсе Орхус 1:0 Хобро Нордшелланн 1:0 Орхус
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Орхус: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Орхус 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Кубок Ольборг 0:2 Орхус Кубок Ольборг 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Орхус Товарищеские матчи Ольборг 3:3 Орхус Товарищеские матчи Ольборг 3:3 Орхус Товарищеские матчи Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:5 Ольборг Суперлига Дании Орхус 1:4 Ольборг Кубок Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании
Загрузка...