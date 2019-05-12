Орхус
2:0
Конец матча
Стадион: Ceres Park Зрители: 10118
Ольборг
1:0
37' ГолБлуме Брор
45' Желтая карточкаБлуме Брор
47' Желтая карточкаРисгор Каспер
57' Желтая карточкаКуск Каспер
75' Желтая карточкаЙулсгор Йеспер
2:0
86' ГолAlexander Ammitzboell
14
Jens
Stage
29
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Jens StageПолузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
24 Туту ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гира АдамаПолузащитник
-
11 Сана ТобиасПолузащитник
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Окс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
37'
1:0
45'
47'
57'
70'
75'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
9 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 7
-
4 Угловые 3
-
4 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +13 =2 -5Ольборг 0:1 Орхус Орхус 3:1 Хорсенс Вайле 2:4 Орхус Орхус 2:1 Сённерйюск
Сённерйюск 0:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Сённерйюск 0:2 Орхус Орхус 2:0 Эсбьерг Орхус 3:2 Русенборг Орхус 4:1 Brentford U23 Яблонец 1:0 Орхус Брабранд 1:7 Орхус Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:3 Оденсе Орхус 1:0 Хобро
Ольборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ольборг 0:1 Орхус Ольборг 1:1 Хобро Раннерс 0:2 Ольборг Ольборг 1:1 Вендсиссель
Вендсиссель 1:0 Ольборг Хобро 1:1 Ольборг Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс Ольборг 0:2 Одд Ольборг 3:1 Орхус Нествед 1:3 Ольборг Брондбю 3:3 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Ольборг 3:0 Сённерйюск Митьюлланд 2:1 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Ольборг 5:3 Вайле Ольборг 2:2 Шлёнск Ольборг 1:0 Десна Ольборг 6:0 Тистед
Последние игры между собой
Орхус: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Ольборг: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Кубок Ольборг 0:2 Орхус Кубок Ольборг 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Орхус Товарищеские матчи Ольборг 3:3 Орхус Товарищеские матчи Ольборг 3:3 Орхус Товарищеские матчи Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:5 Ольборг Суперлига Дании Орхус 1:4 Ольборг Кубок
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