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  3. Дания: Суперлига Дании. Лига Европы: Плей-офф: 1/4 финала
Орхус
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 10118
Ольборг
0'
1:0
37' Гол
Блуме Брор
45' Желтая карточка
Блуме Брор
47' Желтая карточка
Рисгор Каспер
57' Желтая карточка
Куск Каспер
75' Желтая карточка
Йулсгор Йеспер
2:0
86' Гол
Alexander Ammitzboell
90'+4
73
Грабара
Камил
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
8
Амини
Мустафа
14
Jens
Stage
29
Блуме
Брор
19
Mustapha
Bundu
38
Alexander
Ammitzboell
7
Анкерсен
Якоб
1
Ринне
Якоб
2
Кристенсен
Патрик
5
Окоре
Жорес
24
Mathias
Ross
Jensen
6
Kristoffer
Pallesen
17
Куск
Каспер
8
Rasmus
Wuertz
I
21
Рисгор
Каспер
10
Андерсен
Лукас
9
Ван
Веерт
Том
29
Mikkel
Kaufmann
Орхус
4-3-3
Ольборг
4-4-2

Ход матча

37'
Блуме Брор
(Mustapha Bundu)
1:0
45'
Блуме Брор
 
47'
 
Рисгор Каспер
56'
 
Блобьерг Якоб
Рисгор Каспер
57'
 
Куск Каспер
70'
Сана Тобиас
Mustapha Bundu
 
70'
Гира Адама
Блуме Брор
 
71'
 
Rasmus Thellufsen
Mathias Ross Jensen
75'
Йулсгор Йеспер
 
81'
 
Педерсен Каспер
Кристенсен Патрик
81'
Туту Юссеф
Анкерсен Якоб
 
86'
Alexander Ammitzboell
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 3
  • 4 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Ольборг 0:1 Орхус Орхус 3:1 Хорсенс Вайле 2:4 Орхус Орхус 2:1 Сённерйюск
Сённерйюск 0:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Сённерйюск 0:2 Орхус Орхус 2:0 Эсбьерг Орхус 3:2 Русенборг Орхус 4:1 Brentford U23 Яблонец 1:0 Орхус Брабранд 1:7 Орхус Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:3 Оденсе Орхус 1:0 Хобро
Ольборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ольборг 0:1 Орхус Ольборг 1:1 Хобро Раннерс 0:2 Ольборг Ольборг 1:1 Вендсиссель
Вендсиссель 1:0 Ольборг Хобро 1:1 Ольборг Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс Ольборг 0:2 Одд Ольборг 3:1 Орхус Нествед 1:3 Ольборг Брондбю 3:3 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Ольборг 3:0 Сённерйюск Митьюлланд 2:1 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Ольборг 5:3 Вайле Ольборг 2:2 Шлёнск Ольборг 1:0 Десна Ольборг 6:0 Тистед

Последние игры между собой

Орхус: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Ольборг: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Ольборг 0:1 Орхус Суперлига Дании Ольборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Ольборг Суперлига Дании
Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Кубок Ольборг 0:2 Орхус Кубок Ольборг 2:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:3 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Орхус Товарищеские матчи Ольборг 3:3 Орхус Товарищеские матчи Ольборг 3:3 Орхус Товарищеские матчи Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:5 Ольборг Суперлига Дании Орхус 1:4 Ольборг Кубок
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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