  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия: Эй-Лига: Плей-офф: 1/4 финала
Мельбурн Виктори
3:1
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
7' Желтая карточка
Копчински Михал
41' Желтая карточка
David Williams III
1:0
42' Гол
Нидермайер Георг
2:0
53' Гол
Барбарусес Костас
56' Желтая карточка
Max Burgess
2:1
64' Гол
Кришна Рой
3:1
71' Гол
Тойвонен Ола
77' Желтая карточка
Руфер Алекс
90' Вторая желтая карточка
Копчински Михал
90' Желтая карточка
Шеридан Силлиан
90' Желтая карточка
Liberato Cacace
90'+8
20
Лоуренс
Том
II
14
Thomas
Deng
17
Доначи
Джеймс
5
Нидермайер
Георг
6
Броксхэм
Ли
4
Хонда
Кейсуке
15
Рауль
Баэна
8
Антонис
Терри
9
Барбарусес
Костас
11
Тойвонен
Ола
24
Elvis
Kamsoba
1
Курто
Филип
27
Тэйлор
Стивен
22
Эндрю
Дуранте
15
Копчински
Михал
5
Ryan
Lowry
14
Руфер
Алекс
4
Манди
Пенья
13
Liberato
Cacace
23
Max
Burgess
21
Кришна
Рой
11
David
Williams
III
Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс

Ход матча

7'
 
Копчински Михал
41'
 
David Williams III
42'
Нидермайер Георг
(Хонда Кейсуке)
1:0
53'
Барбарусес Костас
(Тойвонен Ола)
2:0
56'
 
Max Burgess
57'
 
Sarpeet Singh
Манди Пенья
64'
2:1
Кришна Рой
(Sarpeet Singh)
71'
Тойвонен Ола
3:1
77'
 
Руфер Алекс
77'
 
Шеридан Силлиан
David Williams III
85'
Валери Карл
Рауль Баэна
 
90'
 
Callan Elliot
Ryan Lowry
90'
 
Копчински Михал
90'
Роу Сторм
Барбарусес Костас
 
90'
 
Шеридан Силлиан
90'
Kenjok Athiu
Elvis Kamsoba
 
90'
 
Liberato Cacace

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз
Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 6:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Веллингтон Феникс 5:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Нидермайер Георг бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Дэвид Уильямс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Копчински Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...