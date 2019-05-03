Мельбурн Виктори
3:1
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
Веллингтон Феникс
7' Желтая карточкаКопчински Михал
41' Желтая карточкаDavid Williams III
1:0
42' ГолНидермайер Георг
2:0
53' ГолБарбарусес Костас
56' Желтая карточкаMax Burgess
2:1
64' ГолКришна Рой
3:1
71' ГолТойвонен Ола
77' Желтая карточкаРуфер Алекс
90' Вторая желтая карточкаКопчински Михал
90' Желтая карточкаШеридан Силлиан
90' Желтая карточкаLiberato Cacace
14
Thomas
Deng
15
Рауль
Баэна
11
Тойвонен
Ола
14
Руфер
Алекс
23
Max
Burgess
21
Кришна
Рой
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Thomas DengЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Валери КарлПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kevin Muscat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Max BurgessПолузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Des Buckingham
Ход матча
42'
53'
56'
64'
2:1
71'
3:1
77'
90'
90'
90'
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +8 =4 -8Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз
Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 6:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Веллингтон Феникс 5:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
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