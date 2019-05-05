Австралия: Эй-Лига: Плей-офф 2018-2019
Аделаида Юнайтед
0:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Куперс
Мельбурн Сити
27' Желтая карточкаSanchez Cortes Isaias
36' Желтая карточкаБеккас Кирин
20
Paul
Izzo
31
Боланд
Мирко
11
Гудвин
Крейг
26
Халлоран
Бен
22
Гуд
Кёртис
26
Брэттан
Люк
15
Беккас
Кирин
- Основной состав
-
20 Paul IzzoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Боланд МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Jordan ElseyЗащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Guillermo Amor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michael Valkanis
Ход матча
36'
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =6 -5Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +8 =6 -6Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Сидней 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Мельбурн Сити: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:4 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
Будет доступно позже.
Загрузка...