Австралия: Эй-Лига: Плей-офф 2018-2019

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  4. Эй-Лига: Плей-офф 2018-2019
Аделаида Юнайтед
0:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
27' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
36' Желтая карточка
Беккас Кирин
66'
20
Paul
Izzo
3
Геллоуэй
Скотт
2
Michael
Marrone
22
Michael
Jakobsen
II
7
Ryan
Kitto
31
Боланд
Мирко
8
Sanchez
Cortes
Isaias
17
Nikola
Mileusnic
14
Блэквуд
Джордж
11
Гудвин
Крейг
26
Халлоран
Бен
18
Галекович
Эуджен
2
Де
Лат
Ричи
5
Шенквельд
Барт
22
Гуд
Кёртис
4
Harrison
Delbridge
26
Брэттан
Люк
15
Беккас
Кирин
9
Харрисон
Шейон
8
Макгри
Райли
27
Беренге
Флорен
29
Макларен
Джейми
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити

Ход матча

27'
Sanchez Cortes Isaias
 
36'
 
Беккас Кирин

Предыдущие игры

Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар
Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Сидней 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити

Последние игры между собой

Аделаида Юнайтед: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Мельбурн Сити: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:4 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Беккас Кирин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Isaias получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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