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  3. Дания: Суперлига Дании. Понижение: Плей-офф: 1/2 финала
Хобро
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3326
Вайле
0'
0:1
24' Гол
Финнбогасон Къяртан
45' Желтая карточка
Путрос Франс Диа
60' Желтая карточка
Финнбогасон Къяртан
63' Желтая карточка
Дамборг Йонас
77' Желтая карточка
Imed Louati
90'+4
1
Jesper
Rask
6
Nicholas
Gotfredsen
3
Jesper
Boege
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
11
Emmanuel
Sabbi
7
Vito
Hammershoej-Mistrati
12
Дамборг
Йонас
18
Christian
Cappis
19
Кристофферсен
Юлиан
10
Киркеволд
Пол
1
Thomas
Hagelskjaer
66
Мемия
Керим
15
Греве
Мадс
22
Mads
Lauritsen
2
Malte
Amundsen
8
Хальберг
Мелькер
20
Скооп
Якоб
7
Imed
Louati
80
Юрченко
Владлен
77
Гринь
Сергей
9
Финнбогасон
Къяртан
Хобро
4-4-2
Вайле
4-2-3-1

Ход матча

5'
Путрос Франс Диа
Rasmus Minor Petersen
 
24'
0:1
Финнбогасон Къяртан
(Скооп Якоб)
45'
Путрос Франс Диа
 
60'
 
Финнбогасон Къяртан
63'
Дамборг Йонас
 
67'
 
Jonas Andersen
Юрченко Владлен
73'
Jacob Tjoernelund
Mathias Haarup
 
77'
 
Imed Louati
79'
Педерсен Миккель
Christian Cappis
 
85'
 
Нильссон Хокан
Гринь Сергей
90'
 
Рамадани Юльбер
Imed Louati

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 23
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс
Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Сигма Оломоуц 1:1 Хобро Ольборг 1:2 Хобро Орхус 1:0 Хобро Хобро 0:0 Сённерйюск Брондбю 1:0 Хобро Хобро 0:1 Раннерс
Вайле Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сённерйюск 4:1 Вайле Вайле 2:4 Орхус Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс
Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 2:2 Вайле Санкт-Паули 1:0 Вайле Эсбьерг 2:1 Вайле Вайле 1:1 Вендсиссель Копенгаген 2:0 Вайле Вайле 1:3 Нордшелланн Оденсе 1:0 Вайле Вайле 2:0 Сённерйюск Ольборг 5:3 Вайле Краковия 1:1 Вайле Вииторул Констанца 0:1 Вайле Вайле 1:0 Мезоковезд Раннерс 2:0 Вайле Вайле 1:2 Брондбю Орхус 2:1 Вайле

Последние игры между собой

Хобро: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Вайле: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Хобро 1:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 3:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:1 Вайле Первый дивизион Вайле 1:5 Хобро Первый дивизион
Хобро 1:0 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Хобро Кубок Хобро 2:3 Вайле Первый дивизион Вайле 2:2 Хобро Первый дивизион Хобро 2:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:0 Хобро Первый дивизион Хобро 1:4 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Хобро Первый дивизион Хобро 1:3 Вайле Первый дивизион
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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