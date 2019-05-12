0:1
24' ГолФиннбогасон Къяртан
45' Желтая карточкаПутрос Франс Диа
60' Желтая карточкаФиннбогасон Къяртан
63' Желтая карточкаДамборг Йонас
77' Желтая карточкаImed Louati
66
Мемия
Керим
15
Греве
Мадс
20
Скооп
Якоб
77
Гринь
Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Мемия КеримЗащитник
-
15 Греве МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гринь СергейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
24'
45'
63'
77'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: +4 =7 -9Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс
Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Сигма Оломоуц 1:1 Хобро Ольборг 1:2 Хобро Орхус 1:0 Хобро Хобро 0:0 Сённерйюск Брондбю 1:0 Хобро Хобро 0:1 Раннерс
Вайле Последние 20 матчей: +5 =4 -11Сённерйюск 4:1 Вайле Вайле 2:4 Орхус Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс
Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 2:2 Вайле Санкт-Паули 1:0 Вайле Эсбьерг 2:1 Вайле Вайле 1:1 Вендсиссель Копенгаген 2:0 Вайле Вайле 1:3 Нордшелланн Оденсе 1:0 Вайле Вайле 2:0 Сённерйюск Ольборг 5:3 Вайле Краковия 1:1 Вайле Вииторул Констанца 0:1 Вайле Вайле 1:0 Мезоковезд Раннерс 2:0 Вайле Вайле 1:2 Брондбю Орхус 2:1 Вайле
Последние игры между собой
Хобро: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Вайле: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
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