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  3. Дания: Суперлига Дании. Понижение: Плей-офф: 1/2 финала
Вендсиссель
0:0
Второй тайм: 58'

Стадион: Зрители: 2134
Хорсенс
0'
8' Желтая карточка
Франсишку Жуниор
20' Желтая карточка
Камара Аль-Хаджи
29' Желтая карточка
Matti Lund Nielsen II
57' Желтая карточка
Вольгемут Миккель
58'
1
Nicolai
Floe
15
Andreas
Kaltoft
16
Фишер
Сандер
13
Soeren
Henriksen
17
Конате
Тьемоко
8
Франсишку
Жуниор
35
Вольгемут
Миккель
5
Штайнманн
Матти
11
Торстейнссон
Йон
45
Камара
Аль-Хаджи
29
Benjamin
Kaellman
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
3
Андерсен
Мадс
7
Matti
Lund
Nielsen
II
13
Томас
Кортегаард
14
Sebastian
Avanzini
8
Bjarke
Jacobsen
17
Ханссон
Халлюр
5
Ламб
Микаэл
12
Rune
Frantsen
44
Брок-Мадсен
Николай
Вендсиссель
3-5-2
Хорсенс
4-4-2

Ход матча

8'
Франсишку Жуниор
 
20'
Камара Аль-Хаджи
 
29'
 
Matti Lund Nielsen II
36'
 
Борринг Йонас
Томас Кортегаард
57'
Вольгемут Миккель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Вендсиссель Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Вендсиссель 0:0 Раннерс Хобро 3:2 Вендсиссель Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг
Раннерс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 3:3 Хобро Вендсиссель 0:1 Нордшелланн Вайле 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 2:2 Орхус Вендсиссель 0:2 Брондбю Копенгаген 1:1 Вендсиссель Хорсенс 3:0 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Вайгорд 0:3 Вендсиссель Виборг 3:2 Вендсиссель Факел 2:1 Вендсиссель Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Тистед 1:1 Вендсиссель Брондбю 2:3 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Раннерс
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Орхус 3:1 Хорсенс Хорсенс 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс
Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Оденсе Хорсенс 3:0 Вендсиссель Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Силькеборг Рапид Вена 1:1 Хорсенс Штурм 1:1 Хорсенс Хорсенс 3:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Ольборг 2:4 Хорсенс Хорсенс 1:6 Копенгаген Орхус 1:2 Хорсенс

Последние игры между собой

Вендсиссель: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Хорсенс 3:0 Вендсиссель Суперлига Дании Вендсиссель 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Вендсиссель Товарищеские матчи Вендсиссель 1:3 Хорсенс Суперлиген
Хорсенс 0:0 Вендсиссель Суперлиген Вендсиссель 0:3 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:1 Вендсиссель Первый дивизион Вендсиссель 1:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:2 Вендсиссель Первый дивизион
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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