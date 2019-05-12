Вендсиссель
0:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Nord Energi Arena Зрители: 2134
Хорсенс
8' Желтая карточкаФрансишку Жуниор
20' Желтая карточкаКамара Аль-Хаджи
29' Желтая карточкаMatti Lund Nielsen II
57' Желтая карточкаВольгемут Миккель
16
Фишер
Сандер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Фишер СандерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Berthel Askou
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Вендсиссель Последние 20 матчей: +3 =8 -9Вендсиссель 0:0 Раннерс Хобро 3:2 Вендсиссель Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг
Раннерс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 3:3 Хобро Вендсиссель 0:1 Нордшелланн Вайле 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 2:2 Орхус Вендсиссель 0:2 Брондбю Копенгаген 1:1 Вендсиссель Хорсенс 3:0 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Вайгорд 0:3 Вендсиссель Виборг 3:2 Вендсиссель Факел 2:1 Вендсиссель Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Тистед 1:1 Вендсиссель Брондбю 2:3 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Раннерс
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =5 -11Орхус 3:1 Хорсенс Хорсенс 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс
Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Оденсе Хорсенс 3:0 Вендсиссель Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Силькеборг Рапид Вена 1:1 Хорсенс Штурм 1:1 Хорсенс Хорсенс 3:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Ольборг 2:4 Хорсенс Хорсенс 1:6 Копенгаген Орхус 1:2 Хорсенс
Последние игры между собой
Вендсиссель: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
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