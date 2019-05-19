Хорсенс
1:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Casa Arena Horsens
Вендсиссель
1:0
36' ГолЛамб Микаэл
37' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
11
Peter
Nymann
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Фишер СандерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Seyi Adekoya
-
-
Главный тренер: Jens Berthel Askou
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
36'
1:0
37'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =5 -11Вендсиссель 0:1 Хорсенс Орхус 3:1 Хорсенс Хорсенс 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:0 Вайле
Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Оденсе Хорсенс 3:0 Вендсиссель Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Силькеборг Рапид Вена 1:1 Хорсенс Штурм 1:1 Хорсенс Хорсенс 3:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Ольборг 2:4 Хорсенс Хорсенс 1:6 Копенгаген
Вендсиссель Последние 20 матчей: +3 =8 -9Вендсиссель 0:1 Хорсенс Вендсиссель 0:0 Раннерс Хобро 3:2 Вендсиссель Ольборг 1:1 Вендсиссель
Вендсиссель 1:0 Ольборг Раннерс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 3:3 Хобро Вендсиссель 0:1 Нордшелланн Вайле 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 2:2 Орхус Вендсиссель 0:2 Брондбю Копенгаген 1:1 Вендсиссель Хорсенс 3:0 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Вайгорд 0:3 Вендсиссель Виборг 3:2 Вендсиссель Факел 2:1 Вендсиссель Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Тистед 1:1 Вендсиссель Брондбю 2:3 Вендсиссель
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Вендсиссель: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
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