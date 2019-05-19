  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания: Суперлига Дании. Понижение: Плей-офф: 1/2 финала
Хорсенс
1:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Вендсиссель
0'
1:0
36' Гол
Ламб Микаэл
37' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
54'
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
3
Андерсен
Мадс
7
Matti
Lund
Nielsen
II
4
Soeren
Reese
14
Sebastian
Avanzini
8
Bjarke
Jacobsen
17
Ханссон
Халлюр
5
Ламб
Микаэл
12
Rune
Frantsen
44
Брок-Мадсен
Николай
1
Nicolai
Floe
2
Jeppe
Svenningsen
16
Фишер
Сандер
15
Andreas
Kaltoft
13
Soeren
Henriksen
35
Вольгемут
Миккель
7
Lucas
Jensen
21
Morten
Brander
Knudsen
8
Франсишку
Жуниор
11
Торстейнссон
Йон
29
Benjamin
Kaellman
Хорсенс
4-4-2
Вендсиссель
4-1-4-1

Ход матча

36'
Ламб Микаэл
1:0
37'
 
Торстейнссон Йон
46'
 
Ogude Emmanuel Ifeanyi
Фишер Сандер

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Вендсиссель 0:1 Хорсенс Орхус 3:1 Хорсенс Хорсенс 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:0 Вайле
Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Оденсе Хорсенс 3:0 Вендсиссель Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Силькеборг Рапид Вена 1:1 Хорсенс Штурм 1:1 Хорсенс Хорсенс 3:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Ольборг 2:4 Хорсенс Хорсенс 1:6 Копенгаген
Вендсиссель Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Вендсиссель 0:1 Хорсенс Вендсиссель 0:0 Раннерс Хобро 3:2 Вендсиссель Ольборг 1:1 Вендсиссель
Вендсиссель 1:0 Ольборг Раннерс 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 3:3 Хобро Вендсиссель 0:1 Нордшелланн Вайле 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 2:2 Орхус Вендсиссель 0:2 Брондбю Копенгаген 1:1 Вендсиссель Хорсенс 3:0 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Вайгорд 0:3 Вендсиссель Виборг 3:2 Вендсиссель Факел 2:1 Вендсиссель Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Тистед 1:1 Вендсиссель Брондбю 2:3 Вендсиссель

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Вендсиссель: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Вендсиссель 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 3:0 Вендсиссель Суперлига Дании Вендсиссель 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Вендсиссель Товарищеские матчи
Вендсиссель 1:3 Хорсенс Суперлиген Хорсенс 0:0 Вендсиссель Суперлиген Вендсиссель 0:3 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:1 Вендсиссель Первый дивизион Вендсиссель 1:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:2 Вендсиссель Первый дивизион
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...