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  3. Дания: Суперлига Дании. Понижение: Плей-офф: 1/2 финала
Вайле
0:1
Второй тайм: 67'

Стадион: Зрители: 9142
Хобро
0'
13' Желтая карточка
Jesper Boege
0:1
14' Гол
Vito Hammershoej-Mistrati
28' Желтая карточка
Хальберг Мелькер
35' Желтая карточка
Vito Hammershoej-Mistrati
0:1
45' Не забитый пенальти
Финнбогасон Къяртан
55' Желтая карточка
Кристофферсен Юлиан
67'
1
Thomas
Hagelskjaer
66
Мемия
Керим
15
Греве
Мадс
22
Mads
Lauritsen
2
Malte
Amundsen
8
Хальберг
Мелькер
20
Скооп
Якоб
7
Imed
Louati
80
Юрченко
Владлен
77
Гринь
Сергей
9
Финнбогасон
Къяртан
1
Jesper
Rask
6
Nicholas
Gotfredsen
5
Yaw-Ihle
Amankwah
3
Jesper
Boege
27
Mathias
Haarup
11
Emmanuel
Sabbi
7
Vito
Hammershoej-Mistrati
14
Педерсен
Миккель
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
19
Кристофферсен
Юлиан
Вайле
4-2-3-1
Хобро
4-4-2

Ход матча

13'
 
Jesper Boege
14'
0:1
Vito Hammershoej-Mistrati
(Emmanuel Sabbi)
28'
Хальберг Мелькер
 
35'
 
Vito Hammershoej-Mistrati
45'
Финнбогасон Къяртан
0:1
55'
 
Кристофферсен Юлиан
65'
 
Christian Cappis
Кристофферсен Юлиан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Хобро 0:1 Вайле Сённерйюск 4:1 Вайле Вайле 2:4 Орхус Хорсенс 0:0 Вайле
Вайле 3:0 Хорсенс Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 2:2 Вайле Санкт-Паули 1:0 Вайле Эсбьерг 2:1 Вайле Вайле 1:1 Вендсиссель Копенгаген 2:0 Вайле Вайле 1:3 Нордшелланн Оденсе 1:0 Вайле Вайле 2:0 Сённерйюск Ольборг 5:3 Вайле Краковия 1:1 Вайле Вииторул Констанца 0:1 Вайле Вайле 1:0 Мезоковезд Раннерс 2:0 Вайле Вайле 1:2 Брондбю
Хобро Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро
Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Сигма Оломоуц 1:1 Хобро Ольборг 1:2 Хобро Орхус 1:0 Хобро Хобро 0:0 Сённерйюск Брондбю 1:0 Хобро

Последние игры между собой

Вайле: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Хобро: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Хобро 0:1 Вайле Суперлига Дании Хобро 1:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 3:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:1 Вайле Первый дивизион
Вайле 1:5 Хобро Первый дивизион Хобро 1:0 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Хобро Кубок Хобро 2:3 Вайле Первый дивизион Вайле 2:2 Хобро Первый дивизион Хобро 2:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:0 Хобро Первый дивизион Хобро 1:4 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Хобро Первый дивизион Хобро 1:3 Вайле Первый дивизион
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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