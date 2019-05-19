13' Желтая карточкаJesper Boege
0:1
14' ГолVito Hammershoej-Mistrati
28' Желтая карточкаХальберг Мелькер
35' Желтая карточкаVito Hammershoej-Mistrati
0:1
45' Не забитый пенальтиФиннбогасон Къяртан
55' Желтая карточкаКристофферсен Юлиан
66
Мемия
Керим
15
Греве
Мадс
20
Скооп
Якоб
77
Гринь
Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Мемия КеримЗащитник
-
15 Греве МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гринь СергейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
13'
14'
28'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +6 =4 -10Хобро 0:1 Вайле Сённерйюск 4:1 Вайле Вайле 2:4 Орхус Хорсенс 0:0 Вайле
Вайле 3:0 Хорсенс Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 2:2 Вайле Санкт-Паули 1:0 Вайле Эсбьерг 2:1 Вайле Вайле 1:1 Вендсиссель Копенгаген 2:0 Вайле Вайле 1:3 Нордшелланн Оденсе 1:0 Вайле Вайле 2:0 Сённерйюск Ольборг 5:3 Вайле Краковия 1:1 Вайле Вииторул Констанца 0:1 Вайле Вайле 1:0 Мезоковезд Раннерс 2:0 Вайле Вайле 1:2 Брондбю
Хобро Последние 20 матчей: +4 =7 -9Хобро 0:1 Вайле Ольборг 1:1 Хобро Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро
Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Сигма Оломоуц 1:1 Хобро Ольборг 1:2 Хобро Орхус 1:0 Хобро Хобро 0:0 Сённерйюск Брондбю 1:0 Хобро
Последние игры между собой
Вайле: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Хобро: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Вайле 1:5 Хобро Первый дивизион Хобро 1:0 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Хобро Кубок Хобро 2:3 Вайле Первый дивизион Вайле 2:2 Хобро Первый дивизион Хобро 2:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:0 Хобро Первый дивизион Хобро 1:4 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Хобро Первый дивизион Хобро 1:3 Вайле Первый дивизион
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