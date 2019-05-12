Австралия: Эй-Лига: Плей-офф 2018-2019

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  4. Эй-Лига: Плей-офф 2018-2019
Сидней
6:1
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
1:0
3' Гол
Калвер Аарон
32' Желтая карточка
Грант Риан
2:0
43' Гол
Броск Алекс
3:0
45' Гол в свои ворота
Броксхэм Ли
56' Желтая карточка
Барбарусес Костас
4:0
63' Пенальти
Ле Фондре Адам
5:0
68' Гол
Ле Фондре Адам
6:0
88' Гол
Нинкович Милош
6:1
90' Гол
Тойвонен Ола
90'+3
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Риан
4
Уилкинсон
Алекс
2
Калвер
Аарон
7
Майкл
Зулло
22
Де
Йонг
Сим
13
О'Нейлл
Брэндон
6
Брилланте
Джошуа
10
Нинкович
Милош
9
Ле
Фондре
Адам
14
Броск
Алекс
20
Лоуренс
Том
II
14
Thomas
Deng
17
Доначи
Джеймс
5
Нидермайер
Георг
6
Броксхэм
Ли
4
Хонда
Кейсуке
15
Рауль
Баэна
24
Elvis
Kamsoba
9
Барбарусес
Костас
8
Антонис
Терри
11
Тойвонен
Ола
Сидней
Мельбурн Виктори

Ход матча

3'
Калвер Аарон
1:0
32'
Грант Риан
 
43'
Броск Алекс
2:0
45'
Броксхэм Ли
3:0
55'
 
Kenjok Athiu
Thomas Deng
56'
 
Барбарусес Костас
63'
Ле Фондре Адам
4:0
66'
Anthony Caceres
Де Йонг Сим
 
68'
Ле Фондре Адам
(Нинкович Милош)
5:0
68'
 
Валери Карл
Рауль Баэна
71'
Ретре Пауло
Грант Риан
 
73'
 
Роу Сторм
Elvis Kamsoba
77'
Да Силва Даниэль
Майкл Зулло
 
88'
Нинкович Милош
(Брилланте Джошуа)
6:0
90'
6:1
Тойвонен Ола
(Хонда Кейсуке)

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Сидней Сидней 2:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Сидней: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Мельбурн Виктори: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:3 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 2:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Сидней Эй-Лига Сидней 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:3 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Броксхэм Ли уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Броск Алекс бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Грант Риан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Калвер Аарон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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