Австралия: Эй-Лига: Плей-офф 2018-2019
Сидней
6:1
Конец матча
Стадион: Jubilee Stadium
Мельбурн Виктори
1:0
3' ГолКалвер Аарон
32' Желтая карточкаГрант Риан
2:0
43' ГолБроск Алекс
3:0
45' Гол в свои воротаБроксхэм Ли
56' Желтая карточкаБарбарусес Костас
4:0
63' ПенальтиЛе Фондре Адам
5:0
68' ГолЛе Фондре Адам
6:0
88' ГолНинкович Милош
6:1
90' ГолТойвонен Ола
23
Грант
Риан
22
Де
Йонг
Сим
14
Броск
Алекс
14
Thomas
Deng
15
Рауль
Баэна
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Де Йонг СимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Броск АлексНападающий
- Запасные игроки
-
20 Цисак АлексВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Thomas DengЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Валери КарлПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kevin Muscat
Ход матча
3'
1:0
32'
43'
2:0
45'
3:0
63'
4:0
68'
5:0
88'
90'
6:1
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Сидней Сидней 2:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +8 =4 -8Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Сидней: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Мельбурн Виктори: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:3 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 2:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Сидней Эй-Лига Сидней 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:3 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига
Будет доступно позже.
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