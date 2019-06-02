Предыдущие игры
Чехия (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =2 -6Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Молдова (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:2 Греция (до 21 года)
Сан-Марино (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 2:3 Чехия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 0:3 Чехия (до 21 года) Греция (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) Молдова (до 21 года) 1:3 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 3:1 Сан-Марино (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 5:1 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:4 Дания (до 21 года) Чехия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) Германия (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 0:5 Чехия (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 4:1 Словакия (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =2 -5Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года)
Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Австрия (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Гибралтар (до 21 года) Россия (до 21 года) 0:0 Армения (до 21 года) Россия (до 21 года) 7:0 Беларусь (до 21 года) Узбекистан (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Норвегия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Румыния (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:3 Швейцария (до 21 года)
Последние игры между собой
Чехия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Россия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Чехия (до 21 года)
23.1% (21)
Ничья
33% (30)
Россия (до 21 года)
44% (40)
1:2 Россия (до 21 года)
34.1% (31)
1:1 Ничья
23.1% (21)
2:1 Чехия (до 21 года)
17.6% (16)
2:2 Ничья
6.6% (6)
1:0 Чехия (до 21 года)
4.4% (4)
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