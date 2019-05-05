Англия: .Чемпионшип 2018-2019
Астон Вилла
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Стадион: Вилла Парк
Вест Бромвич
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =5 -4Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Миллуолл Болтон 0:2 Астон Вилла
Астон Вилла 2:1 Бристоль Сити Ротерхэм 1:2 Астон Вилла Шеффилд Уэнсдей 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Блэкберн Астон Вилла 3:0 Мидлсбро Ноттингем Форест 1:3 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 4:0 Дерби Сток Сити 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:2 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 3:3 Шеффилд Юнайтед Рединг 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Ипсвич Астон Вилла 2:2 Халл Сити Уиган 3:0 Астон Вилла
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +9 =4 -7Дерби 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:1 Ротерхэм Рединг 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:2 Халл Сити
Вест Бромвич 4:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 3:2 Вест Бромвич Миллуолл 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:2 Бирмингем Брентфорд 0:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Суонси Вест Бромвич 1:1 Ипсвич Лидс 4:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Шеффилд Юнайтед КПР 2:3 Вест Бромвич Астон Вилла 0:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Ноттингем Форест Сток Сити 0:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:3 Брайтон Вест Бромвич 2:3 Мидлсбро Брайтон 0:0 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Астон Вилла 2:0 Вест Бромвич Кубок Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвич
|46
|27
|13
|6
|93 - 57
|94
|2.
|Шеффилд Юнайтед
|46
|26
|11
|9
|78 - 41
|89
|3.
|Лидс
|46
|25
|8
|13
|73 - 50
|83
|4.
|Вест Бромвич
|46
|23
|11
|12
|87 - 62
|80
|5.
|Астон Вилла
|46
|20
|16
|10
|82 - 61
|76
|6.
|Дерби
|46
|20
|14
|12
|69 - 54
|74
|7.
|Мидлсбро
|46
|20
|13
|13
|49 - 41
|73
|8.
|Бристоль Сити
|46
|19
|13
|14
|59 - 53
|70
|9.
|Ноттингем Форест
|46
|17
|15
|14
|61 - 54
|66
|10.
|Суонси
|46
|18
|11
|17
|65 - 62
|65
|11.
|Шеффилд Уэнсдей
|46
|16
|16
|14
|60 - 62
|64
|12.
|Халл Сити
|46
|17
|11
|18
|66 - 68
|62
|13.
|Брентфорд
|45
|16
|13
|16
|72 - 59
|61
|14.
|Престон Норт Энд
|46
|16
|13
|17
|67 - 67
|61
|15.
|Блэкберн
|46
|16
|12
|18
|64 - 69
|60
|16.
|Сток Сити
|46
|11
|22
|13
|45 - 52
|55
|17.
|Бирмингем
|46
|14
|19
|13
|64 - 58
|52
|18.
|Уиган
|46
|13
|13
|20
|51 - 64
|52
|19.
|КПР
|46
|14
|9
|23
|53 - 71
|51
|20.
|Рединг
|46
|10
|17
|19
|49 - 66
|47
|21.
|Миллуолл
|46
|10
|14
|22
|48 - 64
|44
|22.
|Ротерхэм
|46
|8
|16
|22
|52 - 83
|40
|23.
|Болтон
|45
|8
|8
|29
|29 - 77
|32
|24.
|Ипсвич
|46
|5
|16
|25
|36 - 77
|31
|25.
|Derby County/Leeds United
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Aston Villa/West Bromwich Albion
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Астон Вилла
71.9% (46)
Ничья
21.9% (14)
Вест Бромвич
6.3% (4)
2:1 Астон Вилла
39.1% (25)
1:0 Астон Вилла
18.8% (12)
1:1 Ничья
17.2% (11)
2:0 Астон Вилла
9.4% (6)
3:1 Астон Вилла
3.1% (2)
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