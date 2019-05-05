Англия: .Чемпионшип 2018-2019

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Астон Вилла
 
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Стадион:
Вест Бромвич

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Миллуолл Болтон 0:2 Астон Вилла
Астон Вилла 2:1 Бристоль Сити Ротерхэм 1:2 Астон Вилла Шеффилд Уэнсдей 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Блэкберн Астон Вилла 3:0 Мидлсбро Ноттингем Форест 1:3 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 4:0 Дерби Сток Сити 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:2 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 3:3 Шеффилд Юнайтед Рединг 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Ипсвич Астон Вилла 2:2 Халл Сити Уиган 3:0 Астон Вилла
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Дерби 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:1 Ротерхэм Рединг 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:2 Халл Сити
Вест Бромвич 4:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 3:2 Вест Бромвич Миллуолл 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:2 Бирмингем Брентфорд 0:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Суонси Вест Бромвич 1:1 Ипсвич Лидс 4:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Шеффилд Юнайтед КПР 2:3 Вест Бромвич Астон Вилла 0:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Ноттингем Форест Сток Сити 0:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:3 Брайтон Вест Бромвич 2:3 Мидлсбро Брайтон 0:0 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Астон Вилла 0:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига
Астон Вилла 2:0 Вест Бромвич Кубок Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Астон Вилла Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Норвич 46 27 13 6 93 - 57 94
2. Шеффилд Юнайтед 46 26 11 9 78 - 41 89
3. Лидс 46 25 8 13 73 - 50 83
4. Вест Бромвич 46 23 11 12 87 - 62 80
5. Астон Вилла 46 20 16 10 82 - 61 76
6. Дерби 46 20 14 12 69 - 54 74
7. Мидлсбро 46 20 13 13 49 - 41 73
8. Бристоль Сити 46 19 13 14 59 - 53 70
9. Ноттингем Форест 46 17 15 14 61 - 54 66
10. Суонси 46 18 11 17 65 - 62 65
11. Шеффилд Уэнсдей 46 16 16 14 60 - 62 64
12. Халл Сити 46 17 11 18 66 - 68 62
13. Брентфорд 45 16 13 16 72 - 59 61
14. Престон Норт Энд 46 16 13 17 67 - 67 61
15. Блэкберн 46 16 12 18 64 - 69 60
16. Сток Сити 46 11 22 13 45 - 52 55
17. Бирмингем 46 14 19 13 64 - 58 52
18. Уиган 46 13 13 20 51 - 64 52
19. КПР 46 14 9 23 53 - 71 51
20. Рединг 46 10 17 19 49 - 66 47
21. Миллуолл 46 10 14 22 48 - 64 44
22. Ротерхэм 46 8 16 22 52 - 83 40
23. Болтон 45 8 8 29 29 - 77 32
24. Ипсвич 46 5 16 25 36 - 77 31
25. Derby County/Leeds United 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Aston Villa/West Bromwich Albion 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Вест Бромвич

    До начала игры, которая состоится 11.05.2019, осталось 2 дня 8 часов 50 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Астон Вилла - Вест Бромвич
    Астон Вилла
    71.9% (46)
    Ничья
    21.9% (14)
    Вест Бромвич
    6.3% (4)
    2:1 Астон Вилла
    39.1% (25)
    1:0 Астон Вилла
    18.8% (12)
    1:1 Ничья
    17.2% (11)
    2:0 Астон Вилла
    9.4% (6)
    3:1 Астон Вилла
    3.1% (2)
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