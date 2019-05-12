Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019
Атлетико Тукуман
3:0
Конец матча
Ривер Плейт
1:0
35' ГолDavid Barbona
2:0
38' ГолJavier Fabian Toledo
40' Желтая карточкаСукулини Бруно
45' Желтая карточкаRodrigo Aliendro
3:0
79' ГолJavier Fabian Toledo
89' Желтая карточкаСан Роман Хосе
39
Ламас
Андрес
38
Nery
Leyes
24
Перес
Энцо
27
Пратто
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Ламас АндресЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Pier BarriosЗащитник
- Полузащитник
-
25 Капроф ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Mauro MatosНападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Каско МилтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
Ход матча
35'
38'
40'
45'
79'
89'
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +10 =2 -8Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви
Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 2:3 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:3 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:2 Индепендьенте
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +8 =6 -6Дефенсор Спортинг 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Ривер Плейт 6:0 Альдосиви
Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Палестино 0:2 Ривер Плейт Атлетико Прогресо 4:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Аргентино Де Мерло Ривер Плейт 2:2 Феникс Ривер Плейт 3:0 Альянса Лима Ривер Плейт 2:3 Тигре Насьонал Мадейра 6:0 Ривер Плейт Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Серро Ларго 2:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Серро Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Пласа Колония 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Палестино Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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