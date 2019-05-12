Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019

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  4. Копа де ла Суперлига 2019
Атлетико Тукуман
3:0
Конец матча
Ривер Плейт
0'
1:0
35' Гол
David Barbona
2:0
38' Гол
Javier Fabian Toledo
40' Желтая карточка
Сукулини Бруно
45' Желтая карточка
Rodrigo Aliendro
3:0
79' Гол
Javier Fabian Toledo
89' Желтая карточка
Сан Роман Хосе
90'+5
1
Cristian
David
Lucchetti
20
Сан
Роман
Хосе
39
Ламас
Андрес
6
Franco
Sbutoni
16
Аберо
Виллиан
19
David
Barbona
38
Nery
Leyes
29
Rodrigo
Aliendro
10
Нуньес
Хервасио
12
Javier
Fabian
Toledo
9
Leandro
Diaz
III
1
Армани
Франко
18
Майада
Камило
2
Robert
Rojas
22
Пинола
Хавьер
II
4
Fabricio
Angileri
24
Перес
Энцо
5
Сукулини
Бруно
15
Паласиос
Эксекиэль
26
Фернандес
Игнасио
19
Борре
Рафаэль
27
Пратто
Лукас
Атлетико Тукуман
4-4-2
Ривер Плейт
4-3-1-2

Ход матча

35'
David Barbona
(Leandro Diaz III)
1:0
38'
Javier Fabian Toledo
(Leandro Diaz III)
2:0
40'
 
Сукулини Бруно
45'
Rodrigo Aliendro
 
58'
 
Суарес Матиас
Борре Рафаэль
59'
 
Де ла Крус Николас
Сукулини Бруно
73'
Ramiro Carrera
Нуньес Хервасио
 
79'
Javier Fabian Toledo
3:0
82'
Мерсьер Хуан
Leandro Diaz III
 
88'
Mauro Matos
Javier Fabian Toledo
 
89'
Сан Роман Хосе
 

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви
Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 2:3 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:3 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:2 Индепендьенте
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Дефенсор Спортинг 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Ривер Плейт 6:0 Альдосиви
Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Палестино 0:2 Ривер Плейт Атлетико Прогресо 4:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Аргентино Де Мерло Ривер Плейт 2:2 Феникс Ривер Плейт 3:0 Альянса Лима Ривер Плейт 2:3 Тигре Насьонал Мадейра 6:0 Ривер Плейт Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Серро Ларго 2:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Серро Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Пласа Колония 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Палестино Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 2:1 Атлетико Тукуман Кубок Ривер Плейт 2:2 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 0:3 Ривер Плейт Примера
Атлетико Тукуман 2:4 Ривер Плейт Примера Б Ривер Плейт 0:2 Атлетико Тукуман Националь Б Атлетико Тукуман 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 3:1 Атлетико Тукуман Примера А
1/8 финала
4 Тигре
3 Унион Санта-Фе
1 Эстудиантес Ла-Плата
1 Расинг Авельянеда
3 Тальерес Кордоба
4 Атлетико Тукуман
1 Альдосиви
7 Ривер Плейт
2 Аргентинос Хуниорс
1 Сан-Лоренсо
3 Химнасия Ла-Плата
0 Дефенса и Хустисия
1 Ланус
4 Велес Сарсфилд
2 Годой Крус
5 Бока Хуниорс
1/4 финала
2 Тигре
0 Расинг Авельянеда
3 Атлетико Тукуман
0 Ривер Плейт
0 Аргентинос Хуниорс
0 Химнасия Ла-Плата
0 Велес Сарсфилд
0 Бока Хуниорс
1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Rodrigo Aliendro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Сукулини Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Хавьер Фабиан Толедо бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - David Barbona бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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