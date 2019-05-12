Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019
Тигре
2:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
45' Желтая карточкаМеносси Лукас
1:0
53' ГолМонтильо Вальтер
73' Желтая карточкаКардосо Нери
80' Желтая карточкаNery Dominguez
82' Желтая карточкаСарачо Федерико
2:0
89' ГолГонсалес Федерико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Diego SosaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Кардосо НериПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
45'
53'
1:0
73'
80'
82'
89'
Предыдущие игры
Тигре Последние 20 матчей: +9 =5 -6Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Тигре 3:2 Колон Колон 0:0 Тигре
Ривер Плейт 2:3 Тигре Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Тигре 0:3 Эстудиантес Ла-Плата Тигре 2:1 Патронато де Парана Росарио Сентраль 0:2 Тигре Тигре 4:4 Банфилд Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Тигре 2:2 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:2 Тигре Тигре 1:3 Годой Крус Дефенса и Хустисия 2:1 Тигре Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 4:1 Тигре
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =7 -3Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Уракан Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:2 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Тальерес Кордоба 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:3 Расинг Авельянеда
Последние игры между собой
Тигре: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Расинг Авельянеда: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Тигре 0:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Кубок Аргентины Тигре 4:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:1 Тигре Примера Тигре 3:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 2:0 Тигре Примера Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Тигре Примера А Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:2 Тигре Примера А Тигре 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Тигре 1:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Тигре Примера А Тигре 4:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:0 Тигре Примера А Расинг Авельянеда 0:0 Тигре Примера А
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Загрузка...