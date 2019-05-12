Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019

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Тигре
2:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
45' Желтая карточка
Меносси Лукас
1:0
53' Гол
Монтильо Вальтер
73' Желтая карточка
Кардосо Нери
80' Желтая карточка
Nery Dominguez
82' Желтая карточка
Сарачо Федерико
2:0
89' Гол
Гонсалес Федерико
90'+6
23
Gonzalo
Marinelli
17
Matias
Acuna
II
19
Алькоба
Герардо
3
Nestor
Moiraghi
16
Коласо
Николас
22
Jorge
Ortiz
IV
5
Меносси
Лукас
10
Diego
Morales
14
Монтильо
Вальтер
11
Дженсон
Лукас
9
Гонсалес
Федерико
1
Gabriel
Arias
26
Саравия
Ренсо
2
Донатти
Алехандро
6
Орбан
Лукас
3
Сото
Алексис
23
Nery
Dominguez
18
Солари
Аугусто
28
Сарачо
Федерико
8
Pol
Fernandez
9
Кристальдо
Хонатан
20
Цвитанич
Дарио
Тигре
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
4-1-3-2

Ход матча

27'
Agustin Cardozo
Jorge Ortiz IV
 
45'
Меносси Лукас
 
46'
 
Кардосо Нери
Кристальдо Хонатан
53'
Монтильо Вальтер
1:0
69'
 
Лисандро Лопес III
Саравия Ренсо
73'
 
Кардосо Нери
80'
 
Nery Dominguez
82'
 
Сарачо Федерико
83'
 
Кассьерра Матео
Донатти Алехандро
84'
Кавальяро Хуан
Diego Morales
 
89'
Гонсалес Федерико
(Кавальяро Хуан)
2:0
90'
Ignacio Canuto
Монтильо Вальтер
 

Предыдущие игры

Тигре Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Тигре 3:2 Колон Колон 0:0 Тигре
Ривер Плейт 2:3 Тигре Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Тигре 0:3 Эстудиантес Ла-Плата Тигре 2:1 Патронато де Парана Росарио Сентраль 0:2 Тигре Тигре 4:4 Банфилд Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Тигре 2:2 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:2 Тигре Тигре 1:3 Годой Крус Дефенса и Хустисия 2:1 Тигре Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 4:1 Тигре
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Уракан Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 1:2 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Тальерес Кордоба 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:3 Расинг Авельянеда

Последние игры между собой

Тигре: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Расинг Авельянеда: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 1:0 Тигре Суперлига Расинг Авельянеда 4:1 Тигре Примера Расинг Авельянеда 3:3 Тигре Примера
Тигре 0:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Кубок Аргентины Тигре 4:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:1 Тигре Примера Тигре 3:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 2:0 Тигре Примера Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Тигре Примера А Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:2 Тигре Примера А Тигре 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Тигре 1:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Тигре Примера А Тигре 4:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:0 Тигре Примера А Расинг Авельянеда 0:0 Тигре Примера А
1/8 финала
4 Тигре
3 Унион Санта-Фе
1 Эстудиантес Ла-Плата
1 Расинг Авельянеда
3 Тальерес Кордоба
4 Атлетико Тукуман
1 Альдосиви
7 Ривер Плейт
2 Аргентинос Хуниорс
1 Сан-Лоренсо
3 Химнасия Ла-Плата
0 Дефенса и Хустисия
1 Ланус
4 Велес Сарсфилд
2 Годой Крус
5 Бока Хуниорс
1/4 финала
2 Тигре
0 Расинг Авельянеда
3 Атлетико Тукуман
0 Ривер Плейт
0 Аргентинос Хуниорс
0 Химнасия Ла-Плата
0 Велес Сарсфилд
0 Бока Хуниорс
1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Меносси Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Тигре делает замену. Хорхе Ортиз уходит с поля, а Agustin Cardozo выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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