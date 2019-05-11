Англия: .Чемпионшип 2018-2019

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Вест Бромвич
 
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Астон Вилла

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Дерби 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:1 Ротерхэм Рединг 0:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 3:2 Халл Сити Вест Бромвич 4:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 3:2 Вест Бромвич Миллуолл 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:2 Бирмингем Брентфорд 0:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Суонси Вест Бромвич 1:1 Ипсвич Лидс 4:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Шеффилд Юнайтед КПР 2:3 Вест Бромвич Астон Вилла 0:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Ноттингем Форест Сток Сити 0:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:3 Брайтон Вест Бромвич 2:3 Мидлсбро
Астон Вилла Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Миллуолл
Болтон 0:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Бристоль Сити Ротерхэм 1:2 Астон Вилла Шеффилд Уэнсдей 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Блэкберн Астон Вилла 3:0 Мидлсбро Ноттингем Форест 1:3 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 4:0 Дерби Сток Сити 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:2 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 3:3 Шеффилд Юнайтед Рединг 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Ипсвич Астон Вилла 2:2 Халл Сити

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Астон Вилла: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 0:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Вест Бромвич Кубок Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Астон Вилла Премьер-лига
1/2 финала
0 Дерби
1 Лидс
2 Астон Вилла
1 Вест Бромвич
Финал
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Астон Вилла

    До начала игры, которая состоится 14.05.2019, осталось 2 дня 16 часов 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Вест Бромвич - Астон Вилла
    Вест Бромвич
    58.8% (40)
    Ничья
    30.9% (21)
    Астон Вилла
    10.3% (7)
    2:1 Вест Бромвич
    33.8% (23)
    1:1 Ничья
    25% (17)
    1:0 Вест Бромвич
    16.2% (11)
    2:0 Вест Бромвич
    7.4% (5)
    1:2 Астон Вилла
    5.9% (4)
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