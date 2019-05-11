Англия: .Чемпионшип 2018-2019
Вест Бромвич
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Стадион: Хоуторнс
Астон Вилла
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +9 =3 -8Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Дерби 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:1 Ротерхэм Рединг 0:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 3:2 Халл Сити Вест Бромвич 4:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 3:2 Вест Бромвич Миллуолл 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:2 Бирмингем Брентфорд 0:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Суонси Вест Бромвич 1:1 Ипсвич Лидс 4:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Шеффилд Юнайтед КПР 2:3 Вест Бромвич Астон Вилла 0:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Ноттингем Форест Сток Сити 0:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:3 Брайтон Вест Бромвич 2:3 Мидлсбро
Астон Вилла Последние 20 матчей: +12 =5 -3Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Миллуолл
Болтон 0:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Бристоль Сити Ротерхэм 1:2 Астон Вилла Шеффилд Уэнсдей 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Блэкберн Астон Вилла 3:0 Мидлсбро Ноттингем Форест 1:3 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 4:0 Дерби Сток Сити 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:2 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 3:3 Шеффилд Юнайтед Рединг 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Ипсвич Астон Вилла 2:2 Халл Сити
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Астон Вилла: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Астон Вилла 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Вест Бромвич Кубок Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Астон Вилла Премьер-лига
Вест Бромвич
58.8% (40)
Ничья
30.9% (21)
Астон Вилла
10.3% (7)
2:1 Вест Бромвич
33.8% (23)
1:1 Ничья
25% (17)
1:0 Вест Бромвич
16.2% (11)
2:0 Вест Бромвич
7.4% (5)
1:2 Астон Вилла
5.9% (4)
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