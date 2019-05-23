Англия: .Чемпионшип 2018-2019
Астон Вилла
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Стадион: Уэмбли
Дерби
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +12 =5 -3Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла
Астон Вилла 1:0 Миллуолл Болтон 0:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Бристоль Сити Ротерхэм 1:2 Астон Вилла Шеффилд Уэнсдей 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Блэкберн Астон Вилла 3:0 Мидлсбро Ноттингем Форест 1:3 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 4:0 Дерби Сток Сити 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:2 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 3:3 Шеффилд Юнайтед Рединг 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Ипсвич
Дерби Последние 20 матчей: +8 =6 -6Лидс 2:4 Дерби Дерби 0:1 Лидс Дерби 3:1 Вест Бромвич Суонси 1:1 Дерби
Бристоль Сити 0:2 Дерби Дерби 2:0 КПР Бирмингем 2:2 Дерби Дерби 4:0 Болтон Блэкберн 2:0 Дерби Брентфорд 3:3 Дерби Дерби 6:1 Ротерхэм Дерби 0:0 Сток Сити Дерби 1:1 Шеффилд Уэнсдей Дерби 2:1 Уиган Астон Вилла 4:0 Дерби Ноттингем Форест 1:0 Дерби Дерби 0:1 Миллуолл Брайтон 2:1 Дерби Ипсвич 1:1 Дерби Дерби 2:0 Халл Сити
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Дерби: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Астон Вилла
50% (29)
Ничья
15.5% (9)
Дерби
34.5% (20)
2:1 Астон Вилла
39.7% (23)
1:2 Дерби
25.9% (15)
1:1 Ничья
13.8% (8)
0:1 Дерби
6.9% (4)
2:0 Астон Вилла
3.4% (2)
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