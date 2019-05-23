Англия: .Чемпионшип 2018-2019

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Астон Вилла
 
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Стадион:
Дерби

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Норвич Лидс 1:1 Астон Вилла
Астон Вилла 1:0 Миллуолл Болтон 0:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Бристоль Сити Ротерхэм 1:2 Астон Вилла Шеффилд Уэнсдей 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Блэкберн Астон Вилла 3:0 Мидлсбро Ноттингем Форест 1:3 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 4:0 Дерби Сток Сити 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:2 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 3:3 Шеффилд Юнайтед Рединг 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Ипсвич
Дерби Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Лидс 2:4 Дерби Дерби 0:1 Лидс Дерби 3:1 Вест Бромвич Суонси 1:1 Дерби
Бристоль Сити 0:2 Дерби Дерби 2:0 КПР Бирмингем 2:2 Дерби Дерби 4:0 Болтон Блэкберн 2:0 Дерби Брентфорд 3:3 Дерби Дерби 6:1 Ротерхэм Дерби 0:0 Сток Сити Дерби 1:1 Шеффилд Уэнсдей Дерби 2:1 Уиган Астон Вилла 4:0 Дерби Ноттингем Форест 1:0 Дерби Дерби 0:1 Миллуолл Брайтон 2:1 Дерби Ипсвич 1:1 Дерби Дерби 2:0 Халл Сити

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Дерби: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Астон Вилла 4:0 Дерби Дерби 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Дерби Дерби 2:0 Астон Вилла
Астон Вилла 1:0 Дерби Дерби 0:0 Астон Вилла Дерби 2:0 Астон Вилла Товарищеские матчи Дерби 0:6 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Дерби Премьер-лига
1/2 финала
6 Астон Вилла
5 Вест Бромвич
4 Дерби
3 Лидс
Финал
0 Астон Вилла
0 Дерби
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Дерби

    До начала игры, которая состоится 27.05.2019, осталось 2 дня 16 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Астон Вилла - Дерби
    Астон Вилла
    50% (29)
    Ничья
    15.5% (9)
    Дерби
    34.5% (20)
    2:1 Астон Вилла
    39.7% (23)
    1:2 Дерби
    25.9% (15)
    1:1 Ничья
    13.8% (8)
    0:1 Дерби
    6.9% (4)
    2:0 Астон Вилла
    3.4% (2)
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