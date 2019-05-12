Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019

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Аргентинос Хуниорс
0:0
Первый тайм: 18'
Химнасия Ла-Плата
0'
16' Желтая карточка
Carlos Quintana
18'
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
26
Matias
Romero
17
Franco
Moyano
10
Alexis
Mac
Allister
38
Matko
Miljevic
28
Claudio
Spinelli
27
Ауче
Габриэль
31
Alexis
Arias
I
4
Facundo
Oreja
23
Maximiliano
Angel
Coronel
3
Gonzalo
Piovi
25
Лихт
Лукас
30
Maximiliano
Comba
14
Agustin
Bolivar
16
Айяла
Виктор
11
Horacio
Tijanovich
9
Martin
Santiago
Silva
I
17
Уртадо
Хан
Аргентинос Хуниорс
4-4-2
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

Ход матча

16'
Carlos Quintana
 

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Сан-Мартин Сан-Хуан 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 4:1 Дуглас Хайг Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз
Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Уракан Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата Ривер Плейт 3:1 Химнасия Ла-Плата

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Химнасия Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс Суперлига Химнасия Ла-Плата 4:2 Аргентинос Хуниорс Примера Химнасия Ла-Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс Кубок Аргентины
Аргентинос Хуниорс 0:2 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 2:4 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
1/8 финала
4 Тигре
3 Унион Санта-Фе
1 Эстудиантес Ла-Плата
1 Расинг Авельянеда
3 Тальерес Кордоба
4 Атлетико Тукуман
1 Альдосиви
7 Ривер Плейт
2 Аргентинос Хуниорс
1 Сан-Лоренсо
3 Химнасия Ла-Плата
0 Дефенса и Хустисия
1 Ланус
4 Велес Сарсфилд
2 Годой Крус
5 Бока Хуниорс
1/4 финала
2 Тигре
0 Расинг Авельянеда
3 Атлетико Тукуман
0 Ривер Плейт
0 Аргентинос Хуниорс
0 Химнасия Ла-Плата
0 Велес Сарсфилд
0 Бока Хуниорс
1/2 финала
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Финал
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