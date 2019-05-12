Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019
Аргентинос Хуниорс
0:0
Первый тайм: 18'
Химнасия Ла-Плата
16' Желтая карточкаCarlos Quintana
24
Elias
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Enzo Ybanez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Уртадо ХанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Matias Gomez
-
-
-
Главный тренер: Hilario Bravi
Ход матча
16'
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Сан-Мартин Сан-Хуан 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 4:1 Дуглас Хайг Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +9 =3 -8Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз
Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Уракан Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата Ривер Плейт 3:1 Химнасия Ла-Плата
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Аргентинос Хуниорс 0:2 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 2:4 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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