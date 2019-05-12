Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019
Велес Сарсфилд
0:0
Первый тайм: 35'
Бока Хуниорс
12
Lucas
Hoyos
29
Абрам
Луис
23
Марконе
Иван
19
Сарате
Мауро
17
Абила
Рамон
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сарате МауроНападающий
-
17 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосНападающий
-
-
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Real Pilar Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:2 Ривер Плейт Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 3:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 3:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Бельграно Велес Сарсфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +14 =4 -2Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс
Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Сан-Мартин Тукуман 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Депортес Толима Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Вильстерман 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:1 Ланус Бельграно 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Годой Крус
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Бока Хуниорс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Бока Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд Примера Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Бока Хуниорс 3:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:1 Велес Сарсфилд Примера Бока Хуниорс 1:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:1 Велес Сарсфилд Примера А Бока Хуниорс 3:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс Копа Судамерикана Бока Хуниорс 1:1 Велес Сарсфилд Копа Судамерикана Велес Сарсфилд 2:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:3 Велес Сарсфилд Примера А
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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