Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019

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  4. Копа де ла Суперлига 2019
Химнасия Ла-Плата
1:2
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
18' Желтая карточка
Maximiliano Comba
0:1
19' Гол
Alexis Mac Allister
29' Желтая карточка
Lorenzo Faravelli
1:1
58' Гол
Martin Santiago Silva I
71' Желтая карточка
Horacio Tijanovich
1:2
74' Гол
Jonathan Sandoval
90' Желтая карточка
Maximiliano Angel Coronel
90'+6
31
Alexis
Arias
I
14
Agustin
Bolivar
23
Maximiliano
Angel
Coronel
24
German
Guiffrey
3
Gonzalo
Piovi
30
Maximiliano
Comba
8
Lorenzo
Faravelli
16
Айяла
Виктор
11
Horacio
Tijanovich
9
Martin
Santiago
Silva
I
17
Уртадо
Хан
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
4
Jonathan
Galvan
24
Elias
Gomez
26
Matias
Romero
17
Franco
Moyano
38
Matko
Miljevic
10
Alexis
Mac
Allister
27
Ауче
Габриэль
28
Claudio
Spinelli
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1

Ход матча

18'
Maximiliano Comba
 
19'
0:1
Alexis Mac Allister
(Matias Romero)
29'
Lorenzo Faravelli
 
46'
Matias Gomez
Maximiliano Comba
 
58'
Martin Santiago Silva I
1:1
59'
 
Francis Mac Allister
Matko Miljevic
59'
Braian Mansilla
Lorenzo Faravelli
 
71'
Horacio Tijanovich
 
74'
1:2
Jonathan Sandoval
(Alexis Mac Allister)
76'
Lautaro Chavez
Agustin Bolivar
 
83'
 
Бобадилья Рауль
Claudio Spinelli
90'
 
Enrique Borja
Alexis Mac Allister
90'
Maximiliano Angel Coronel
 

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Уракан Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо
Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Сан-Мартин Сан-Хуан 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 4:1 Дуглас Хайг Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Аргентинос Хуниорс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Копа де ла Суперлига Химнасия Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс Суперлига Химнасия Ла-Плата 4:2 Аргентинос Хуниорс Примера
Химнасия Ла-Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс Кубок Аргентины Аргентинос Хуниорс 0:2 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 2:4 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
1/8 финала
1 Ланус
4 Велес Сарсфилд
2 Годой Крус
5 Бока Хуниорс
2 Аргентинос Хуниорс
1 Сан-Лоренсо
3 Химнасия Ла-Плата
0 Дефенса и Хустисия
4 Тигре
3 Унион Санта-Фе
1 Эстудиантес Ла-Плата
1 Расинг Авельянеда
3 Тальерес Кордоба
4 Атлетико Тукуман
1 Альдосиви
7 Ривер Плейт
1/4 финала
0 Велес Сарсфилд
0 Бока Хуниорс
2 Аргентинос Хуниорс
1 Химнасия Ла-Плата
3 Тигре
2 Расинг Авельянеда
4 Атлетико Тукуман
4 Ривер Плейт
1/2 финала
?
?
0 Тигре
0 Атлетико Тукуман
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    Лоренцо Фаравелли получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Alexis Mac Allister бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Maximiliano Comba получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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