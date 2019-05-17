Аргентина: Копа де ла Суперлига 2019

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  4. Копа де ла Суперлига 2019
Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 24'
Велес Сарсфилд
0' 24'
31
Андрада
Эстебан
20
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
6
Алонсо
Хуниор
4
Буффарини
Хулио
15
Нандес
Найтан
23
Марконе
Иван
3
Мас
Эмануэль
22
Вилья
Себастьян
10
Тевес
Карлос
19
Сарате
Мауро
12
Lucas
Hoyos
6
Joaquin
Laso
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
3
Brian
Ezequiel
Cufre
28
Nicolas
Dominguez
30
Gaston
Gimenez
16
Lucas
Robertone
10
Agustin
Bouzat
26
Варгас
Матиас
18
Leandro
Miguel
Fernandez
Бока Хуниорс
3-4-3
Велес Сарсфилд
4-3-3

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль
Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Сан-Мартин Тукуман 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Депортес Толима Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Вильстерман 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:1 Ланус Бельграно 1:1 Бока Хуниорс
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 4:0 Ланус
Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Real Pilar Велес Сарсфилд 1:2 Тигре Годой Крус 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:2 Ривер Плейт Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 3:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Сан-Лоренсо Дефенса и Хустисия 3:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Бельграно

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Велес Сарсфилд: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Копа де ла Суперлига Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс Суперлига Велес Сарсфилд 1:3 Бока Хуниорс Примера
Велес Сарсфилд 2:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд Примера Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Бока Хуниорс 3:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:1 Велес Сарсфилд Примера Бока Хуниорс 1:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 2:1 Велес Сарсфилд Примера А Бока Хуниорс 3:2 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс Копа Судамерикана Бока Хуниорс 1:1 Велес Сарсфилд Копа Судамерикана Велес Сарсфилд 2:0 Бока Хуниорс Примера А
1/8 финала
1 Ланус
4 Велес Сарсфилд
2 Годой Крус
5 Бока Хуниорс
2 Аргентинос Хуниорс
1 Сан-Лоренсо
3 Химнасия Ла-Плата
0 Дефенса и Хустисия
4 Тигре
3 Унион Санта-Фе
1 Эстудиантес Ла-Плата
1 Расинг Авельянеда
3 Тальерес Кордоба
4 Атлетико Тукуман
1 Альдосиви
7 Ривер Плейт
1/4 финала
0 Велес Сарсфилд
0 Бока Хуниорс
2 Аргентинос Хуниорс
1 Химнасия Ла-Плата
3 Тигре
2 Расинг Авельянеда
4 Атлетико Тукуман
4 Ривер Плейт
1/2 финала
?
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0 Тигре
0 Атлетико Тукуман
Финал
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  • Первый тайм
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    Судья начинает матч
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