Россия: Кубок 2018-2019

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Локомотив Москва
 
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Урал

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва
Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Локомотив Москва 5:1 Викинг Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн
Урал Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Урал 2:2 Локомотив Москва Арсенал Тула 2:2 Урал Оренбург 2:2 Урал Урал 0:1 Спартак Москва
Уфа 4:1 Урал Крылья Советов 0:1 Урал Урал 2:1 Рубин Арсенал Тула 0:0 Урал Урал 3:2 Енисей Урал 1:0 Арсенал Тула Ростов 2:1 Урал Урал 0:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Урал Урал 1:0 Спартак Москва Урал 0:1 Зенит Муром 2:4 Урал Урал 0:5 Левадия Тамбов 4:1 Урал Арарат-Армения 1:0 Урал Урал 2:1 Химки

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Урал: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Урал 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Урал Премьер-лига
Урал 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 0:2 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 1:1 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Урал Премьер-лига Урал 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
1/8 финала
4 Локомотив Москва
1 Енисей
1 Рубин
0 Динамо Москва
1 Крылья Советов
2 Краснодар
3 Ростов
1 Зенит
1 Спартак Москва
0 Анжи
2 Урал
0 Нижний Новгород
1 Оренбург
0 Тюмень
0 Ахмат
2 Арсенал Тула
1/4 финала
2 Локомотив Москва
0 Рубин
2 Краснодар
3 Ростов
1 Спартак Москва
2 Урал
3 Оренбург
5 Арсенал Тула
1/2 финала
4 Локомотив Москва
2 Ростов
3 Урал
2 Арсенал Тула
Финал
0 Локомотив Москва
0 Урал
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Урал

    До начала игры, которая состоится 22.05.2019, осталось 2 дня 18 часов 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Урал
    Локомотив Москва
    96.5% (55)
    Ничья
    1.8% (1)
    Урал
    1.8% (1)
    2:1 Локомотив Москва
    35.1% (20)
    2:0 Локомотив Москва
    31.6% (18)
    1:0 Локомотив Москва
    19.3% (11)
    3:1 Локомотив Москва
    10.5% (6)
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