Россия: Кубок 2018-2019
Локомотив Москва
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Урал
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =7 -1Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва
Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Локомотив Москва 5:1 Викинг Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн
Урал Последние 20 матчей: +7 =5 -8Урал 2:2 Локомотив Москва Арсенал Тула 2:2 Урал Оренбург 2:2 Урал Урал 0:1 Спартак Москва
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Урал: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Урал 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 0:2 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 1:1 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Урал Премьер-лига Урал 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Локомотив Москва
0 Урал
Локомотив Москва
96.5% (55)
Ничья
1.8% (1)
Урал
1.8% (1)
2:1 Локомотив Москва
35.1% (20)
2:0 Локомотив Москва
31.6% (18)
1:0 Локомотив Москва
19.3% (11)
3:1 Локомотив Москва
10.5% (6)
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