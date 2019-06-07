Предыдущие игры
Чехия (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =2 -6Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Молдова (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года)
Чехия (до 21 года) 1:2 Греция (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 2:3 Чехия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 0:3 Чехия (до 21 года) Греция (до 21 года) 3:0 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) Молдова (до 21 года) 1:3 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 3:1 Сан-Марино (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 5:1 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:4 Дания (до 21 года) Чехия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) Германия (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 0:5 Чехия (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года)
Словакия (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =0 -7Словакия (до 21 года) 6:0 Армения (до 21 года) Словакия (до 21 года) 4:3 Греция (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Словакия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года)
Исландия (до 21 года) 2:3 Словакия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 3:0 Италия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 4:1 Албания (до 21 года) Албания (до 21 года) 2:3 Словакия (до 21 года) Испания (до 21 года) 5:1 Словакия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 1:4 Испания (до 21 года) Словакия (до 21 года) 0:2 Исландия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 1:0 Северная Ирландия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 1:2 Словакия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 3:0 Швеция (до 21 года) Словакия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:2 Словакия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 2:1 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 4:1 Словакия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 1:3 Норвегия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 4:0 Шотландия (до 21 года)
Последние игры между собой
Чехия (до 21 года): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Словакия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Чехия (до 21 года)
58.3% (42)
Ничья
18.1% (13)
Словакия (до 21 года)
23.6% (17)
2:1 Чехия (до 21 года)
33.3% (24)
1:2 Словакия (до 21 года)
19.4% (14)
1:1 Ничья
15.3% (11)
1:0 Чехия (до 21 года)
12.5% (9)
2:0 Чехия (до 21 года)
5.6% (4)
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