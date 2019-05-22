Копа Судамерикана 2019

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Сол де Америка
0:0
Первый тайм: 15'
Ботафого Рибейрао
0'
3' Желтая карточка
Matias Pardo
7' Желтая карточка
Fernando Costanza
15'
Сол де Америка
Ботафого Рибейрао

Ход матча

3'
Matias Pardo
 
7'
 
Fernando Costanza

Предыдущие игры

Сол де Америка Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Сол де Америка 0:1 Серро Портеньо Гуарани Асунсьон 3:1 Сол де Америка Депортиво Сантани 2:3 Сол де Америка Сол де Америка 1:0 Минерос де Гуайяна
Сол де Америка 0:1 Спортиво Лукеньо Спортиво Сан-Лоренсо 2:4 Сол де Америка Сол де Америка 3:1 Насьонал Мадейра Хенераль Диас 1:4 Сол де Америка Олимпия Асунсьон 4:0 Сол де Америка Сол де Америка 0:1 Ривер Плейт Асунсьон Минерос де Гуайяна 1:0 Сол де Америка Сол де Америка 0:0 Депортиво Капьята Либертад 2:2 Сол де Америка Серро Портеньо 7:2 Сол де Америка Сол де Америка 1:4 Гуарани Асунсьон Сол де Америка 1:0 Депортиво Сантани Спортиво Лукеньо 3:1 Сол де Америка Сол де Америка 1:6 Спортиво Сан-Лоренсо Насьонал Мадейра 0:1 Сол де Америка Сол де Америка 0:1 Олимпия Асунсьон
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя
Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго Ботафого Рибейрао 0:0 Бангу

Последние игры между собой

Сол де Америка: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ботафого Рибейрао: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Fernando Costanza получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Matias Pardo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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