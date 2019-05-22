Копа Судамерикана 2019
Сол де Америка
0:0
Первый тайм: 15'
Ботафого Рибейрао
3' Желтая карточкаMatias Pardo
7' Желтая карточкаFernando Costanza
- Основной состав
- Вратарь
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15 Walter ClarЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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19 Matias Pardo
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- Запасные игроки
- Полузащитник
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16 Luis OrtizПолузащитник
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1 Franco
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Главный тренер: Mauricio Larriera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Joao Paulo I
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15 Gilson I
-
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11 Erik IV
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 ДжинПолузащитник
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22 Алан СантосПолузащитник
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23 Helerson
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-
-
19 Gustavo V
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18 Igor Cassio
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21 Rickson
Ход матча
Предыдущие игры
Сол де Америка Последние 20 матчей: +7 =2 -11Сол де Америка 0:1 Серро Портеньо Гуарани Асунсьон 3:1 Сол де Америка Депортиво Сантани 2:3 Сол де Америка Сол де Америка 1:0 Минерос де Гуайяна
Сол де Америка 0:1 Спортиво Лукеньо Спортиво Сан-Лоренсо 2:4 Сол де Америка Сол де Америка 3:1 Насьонал Мадейра Хенераль Диас 1:4 Сол де Америка Олимпия Асунсьон 4:0 Сол де Америка Сол де Америка 0:1 Ривер Плейт Асунсьон Минерос де Гуайяна 1:0 Сол де Америка Сол де Америка 0:0 Депортиво Капьята Либертад 2:2 Сол де Америка Серро Портеньо 7:2 Сол де Америка Сол де Америка 1:4 Гуарани Асунсьон Сол де Америка 1:0 Депортиво Сантани Спортиво Лукеньо 3:1 Сол де Америка Сол де Америка 1:6 Спортиво Сан-Лоренсо Насьонал Мадейра 0:1 Сол де Америка Сол де Америка 0:1 Олимпия Асунсьон
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +9 =5 -6Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 3:2 Байя
Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго Ботафого Рибейрао 0:0 Бангу
Последние игры между собой
Сол де Америка: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ботафого Рибейрао: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
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