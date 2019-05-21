Копа Судамерикана 2019

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Ривер Плейт
0:0
Перерыв
Колон
0'
11' Желтая карточка
Fernando Zuqui
34' Желтая карточка
Cristian Bernardi
1
Gaston
Oliveira
22
Claudio
Herrera
14
Sebastian
Gorga
2
Agustin
Ale
26
Santiago
Casal
5
Оспиталече
Факундо
17
Mauro
Da
Luz
15
Juan
Plada
20
Sebastian
Piriz
7
Nicolas
Rodrigues
11
Luis
Urruti
1
Леонардо
Буриан
19
Alex
Vigo
24
Guillermo
Luis
Ortiz
6
Emanuel
Olivera
13
Gonzalo
Escobar
23
Cristian
Bernardi
11
Селис
Гильермо
28
Эстигаррибия
Марсело
30
Gabriel
Esparza
8
Fernando
Zuqui
10
Luis
Miguel
Rodriguez
Ривер Плейт
Колон

Ход матча

11'
 
Fernando Zuqui
34'
 
Cristian Bernardi

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ривер Плейт 2:1 Рампла Хуниорс Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Дефенсор Спортинг 1:1 Ривер Плейт
Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Палестино 0:2 Ривер Плейт Атлетико Прогресо 4:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Аргентино Де Мерло Ривер Плейт 2:2 Феникс Ривер Плейт 3:0 Альянса Лима Ривер Плейт 2:3 Тигре Насьонал Мадейра 6:0 Ривер Плейт Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Серро Ларго 2:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Серро Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте
Колон Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре
Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Колон 1:1 Бельграно Сан-Мартин Тукуман 0:0 Колон Колон 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Росарио Сентраль 1:1 Колон

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
Колон: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
Колон 1:0 Ривер Плейт Суперлига Колон 0:0 Ривер Плейт Суперлига Колон 0:0 Ривер Плейт Примера Колон 4:1 Ривер Плейт Примера
Ривер Плейт 3:1 Колон Примера Ривер Плейт 0:0 Колон Кубок Аргентины Колон 3:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Колон Примера Ривер Плейт 2:1 Колон Примера Колон 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:1 Колон Примера А Колон 1:2 Ривер Плейт Примера А Колон 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:0 Колон Примера А Ривер Плейт 2:2 Колон Примера А Колон 1:1 Ривер Плейт Примера А Колон 1:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:2 Колон Примера А
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Cristian Bernardi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Fernando Zuqui получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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