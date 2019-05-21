Копа Судамерикана 2019
Ривер Плейт
0:0
Перерыв
Колон
11' Желтая карточкаFernando Zuqui
34' Желтая карточкаCristian Bernardi
17
Mauro
Da
Luz
15
Juan
Plada
11
Luis
Urruti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Mauro Da LuzПолузащитник
-
15 Juan PladaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Luis UrrutiНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Luis OliveraЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
29 Facundo Vigo
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
11'
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ривер Плейт 2:1 Рампла Хуниорс Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Дефенсор Спортинг 1:1 Ривер Плейт
Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Палестино 0:2 Ривер Плейт Атлетико Прогресо 4:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Аргентино Де Мерло Ривер Плейт 2:2 Феникс Ривер Плейт 3:0 Альянса Лима Ривер Плейт 2:3 Тигре Насьонал Мадейра 6:0 Ривер Плейт Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Серро Ларго 2:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Серро Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте
Колон Последние 20 матчей: +4 =9 -7Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре
Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Колон 1:1 Бельграно Сан-Мартин Тукуман 0:0 Колон Колон 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Росарио Сентраль 1:1 Колон
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
Колон: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
Ривер Плейт 3:1 Колон Примера Ривер Плейт 0:0 Колон Кубок Аргентины Колон 3:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Колон Примера Ривер Плейт 2:1 Колон Примера Колон 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:1 Колон Примера А Колон 1:2 Ривер Плейт Примера А Колон 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:0 Колон Примера А Ривер Плейт 2:2 Колон Примера А Колон 1:1 Ривер Плейт Примера А Колон 1:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 0:2 Колон Примера А
Загрузка...