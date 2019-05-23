Копа Судамерикана 2019
Ливерпуль Монтевидео
0:0
Первый тайм: 38'
Каракас
29' Желтая карточкаMaximiliano Bajter
30
Alan
Medina
- Основной состав
- Вратарь
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30 Alan MedinaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
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-
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-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
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Главный тренер: Eduardo Sarago
Ход матча
Предыдущие игры
Ливерпуль Монтевидео Последние 20 матчей: +7 =6 -7Пласа Колония 1:2 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 0:5 Данубио Ливерпуль Монтевидео 3:5 Атлетико Прогресо Монтевидео Уондерерс 3:2 Ливерпуль Монтевидео
Ливерпуль Монтевидео 4:1 Ривер Плейт Монтевидео Расинг Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 2:1 Дефенсор Спортинг Атлетико Прогресо 1:1 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 1:2 Насьональ Монтевидео Феникс 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 2:0 Рампла Хуниорс Атлетико Торке 2:2 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 3:0 Данубио Атенас 0:1 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 2:4 Пеньяроль Бостон Ривер 1:0 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 1:1 Серро Ливерпуль Монтевидео 2:1 Расинг Монтевидео Дефенсор Спортинг 1:0 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 1:1 Атлетико Прогресо
Каракас Последние 20 матчей: +9 =7 -4Каракас 5:0 Льянерос де Гуанаре Депортиво Ла-Гуайра 1:4 Каракас Каракас 2:2 Лала Portuguesa FC 1:1 Каракас
Каракас 0:2 Карабобо Каракас 1:0 Метрополитанос Эстудиантес Каракас 0:3 Каракас Каракас 2:2 Атлетико Каракас Депортиво Ансоатеги 0:3 Каракас Каракас 4:2 Минерос де Гуайяна Монагас 1:1 Каракас Каракас 1:0 Эстудиантес Мерида Сулия 0:0 Каракас Каракас 1:0 Трухильянос Каракас 2:1 Мелгар Академия Пуэрто-Кабельо 1:0 Каракас Мелгар 2:0 Каракас Каракас 1:1 Арагуа Каракас 0:0 Дельфин Тачира 2:1 Каракас
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