Копа Судамерикана 2019

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Ливерпуль Монтевидео
0:0
Первый тайм: 38'
Каракас
0'
29' Желтая карточка
Maximiliano Bajter
38'
1
Jorge
Rodrigo
Bava
30
Alan
Medina
2
Steve
Makuka
Gonzalo
Maulela
24
Martin
Rivas
II
8
Maximiliano
Bajter
5
Франко
Ромеро
13
Фигередо
Эрнан
11
Diego
Guastavino
7
Federico
Martinez
11
Maureen
Franco
1
Бароя
Алайн
15
Eduardo
Fereira
14
Gilbert
Guerra
Arquimides
Hernandez
6
Bernardo
Anor
28
Leonardo
Flores
15
Ricardo
Andreutti
13
Nestor
Canelon
8
Daniel
Saggiomo
Richard
Celis
27
Jesus
Arrieta
Ливерпуль Монтевидео
Каракас

Ход матча

29'
Maximiliano Bajter
 

Предыдущие игры

Ливерпуль Монтевидео Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Пласа Колония 1:2 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 0:5 Данубио Ливерпуль Монтевидео 3:5 Атлетико Прогресо Монтевидео Уондерерс 3:2 Ливерпуль Монтевидео
Ливерпуль Монтевидео 4:1 Ривер Плейт Монтевидео Расинг Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 2:1 Дефенсор Спортинг Атлетико Прогресо 1:1 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 1:2 Насьональ Монтевидео Феникс 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 2:0 Рампла Хуниорс Атлетико Торке 2:2 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 3:0 Данубио Атенас 0:1 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 2:4 Пеньяроль Бостон Ривер 1:0 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 1:1 Серро Ливерпуль Монтевидео 2:1 Расинг Монтевидео Дефенсор Спортинг 1:0 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 1:1 Атлетико Прогресо
Каракас Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Каракас 5:0 Льянерос де Гуанаре Депортиво Ла-Гуайра 1:4 Каракас Каракас 2:2 Лала Portuguesa FC 1:1 Каракас
Каракас 0:2 Карабобо Каракас 1:0 Метрополитанос Эстудиантес Каракас 0:3 Каракас Каракас 2:2 Атлетико Каракас Депортиво Ансоатеги 0:3 Каракас Каракас 4:2 Минерос де Гуайяна Монагас 1:1 Каракас Каракас 1:0 Эстудиантес Мерида Сулия 0:0 Каракас Каракас 1:0 Трухильянос Каракас 2:1 Мелгар Академия Пуэрто-Кабельо 1:0 Каракас Мелгар 2:0 Каракас Каракас 1:1 Арагуа Каракас 0:0 Дельфин Тачира 2:1 Каракас
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