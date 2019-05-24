Копа Судамерикана 2019

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Индепендьенте дель Валле
5:0
Второй тайм: 90+'
Универсидад Католика Сантьяго
0'
1:0
2' Гол
Alejandro Cabeza
2:0
11' Пенальти
Кристиан Пеллерано
3:0
13' Гол
Alejandro Cabeza
4:0
21' Гол
Ландасури Антони
43' Желтая карточка
Магнаско Стефано
5:0
59' Гол
Cristian Dajome
66' Желтая карточка
Пинарес Сесар
90'+2
14
Хорхе
Пинос
Хайман
4
Ландасури
Антони
27
Леон
Луис
5
Richard
Schunke
2
Luis
Geovanny
Segovia
21
Франко
Алан
24
Roberto
Garces
16
Кристиан
Пеллерано
7
Washington
Corozo
9
Alejandro
Cabeza
11
Cristian
Dajome
1
Matias
Dituro
29
Магнаско
Стефано
2
German
Lanaro
5
Valber
Huerta
23
Корнехо
Хуан
14
Пинарес
Сесар
6
Cesar
Fuentes
11
Luciano
Aued
19
Фуэнсалида
Хосе
3
Риаскос
Дувьер
9
Пуч
Эдсон
Индепендьенте дель Валле
Универсидад Католика Сантьяго

Ход матча

2'
Alejandro Cabeza
1:0
11'
Кристиан Пеллерано
2:0
13'
Alejandro Cabeza
3:0
21'
Ландасури Антони
4:0
43'
 
Магнаско Стефано
46'
 
Diego Valencia
Риаскос Дувьер
55'
 
Буонанотте Диего
Пуч Эдсон
59'
Cristian Dajome
5:0
66'
 
Пинарес Сесар
78'
 
Jeisson Vargas
Пинарес Сесар
79'
Jhon Sanchez
Roberto Garces
 
85'
Efren Mera
Франко Алан
 

Предыдущие игры

Индепендьенте дель Валле Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Индепендьенте дель Валле 1:0 Эль Насьональ Аукас 2:1 Индепендьенте дель Валле ЛДУ Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:1 Ольмедо
Макара 1:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Индепендьенте дель Валле 2:1 Универсидад Католика Сантьяго Фуэрса Амарилья 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Эмелек Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Мушук Руна 0:2 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 0:0 CD America de Quito Индепендьенте дель Валле 3:0 Барселона Гуаякиль Guayaquil City 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Текнико Университарио Депортиво Куэнка 3:2 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 0:1 Макара Аукас 1:1 Индепендьенте дель Валле Эмелек 0:0 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Барселона Гуаякиль
Универсидад Католика Сантьяго Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Универсидад Католика Сантьяго 6:0 Мелгар Эмелек 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 5:1 Антофагаста Универсидад Католика Сантьяго 2:0 Ольмедо
Кобресал 0:2 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Мушук Руна О'Хиггинз 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Коло-Коло 0:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 3:1 Универсидад де Консепсьон Депортиво Куэнка 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Guayaquil City Палестино 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 4:0 Универсидад де Чили Индепендьенте дель Валле 2:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 2:3 Либертад Универсидад Католика Сантьяго 3:1 Эль Насьональ Эвертон Кильота 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио

Последние игры между собой

Индепендьенте дель Валле: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Универсидад Католика Сантьяго: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Индепендьенте дель Валле 2:1 Универсидад Католика Сантьяго Серия A Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Индепендьенте дель Валле Серия A Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Индепендьенте дель Валле Серия A Индепендьенте дель Валле 0:0 Универсидад Католика Сантьяго Серия A
Универсидад Католика Сантьяго 4:3 Индепендьенте дель Валле Серия A Индепендьенте дель Валле 2:2 Универсидад Католика Сантьяго Серия A Универсидад Католика Сантьяго 2:3 Индепендьенте дель Валле Серия A Индепендьенте дель Валле 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Серия A Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Индепендьенте дель Валле Серия A Универсидад Католика Сантьяго 1:2 Индепендьенте дель Валле Серия A Индепендьенте дель Валле 1:3 Универсидад Католика Сантьяго Серия A Универсидад Католика Сантьяго 2:0 Индепендьенте дель Валле Серия A Индепендьенте дель Валле 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Серия A
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