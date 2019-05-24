Копа Судамерикана 2019

Сегодня

Болгария: Группа А. Плей-офф Лиги Европы: Плей-офф (1/2 финала)

Германия: Плей-офф за право играть в Бундеслиге (Финал)

Колумбия: Примера А. Плей-офф Апертуры (Группа A)

Россия: Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье. Группа А

Россия: Второй дивизион. Зона Урал-Приволжье. Группа Б

Чемпионат мира (до 20 лет) (Группа A)