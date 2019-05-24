Копа Судамерикана 2019
Индепендьенте дель Валле
5:0
Второй тайм: 90+'
Универсидад Католика Сантьяго
1:0
2' ГолAlejandro Cabeza
2:0
11' ПенальтиКристиан Пеллерано
3:0
13' ГолAlejandro Cabeza
4:0
21' ГолЛандасури Антони
43' Желтая карточкаМагнаско Стефано
5:0
59' ГолCristian Dajome
66' Желтая карточкаПинарес Сесар
27
Леон
Луис
21
Франко
Алан
23
Корнехо
Хуан
11
Luciano
Aued
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Леон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
10 Efren Mera
-
15 Jhon Sanchez
-
18 Andres Mena
-
-
Главный тренер: Репетто Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Корнехо ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Luciano AuedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Carlos LobosПолузащитник
-
-
-
-
-
-
27 Cesar Munder
Ход матча
2'
1:0
11'
13'
3:0
21'
4:0
43'
59'
5:0
66'
Предыдущие игры
Индепендьенте дель Валле Последние 20 матчей: +11 =5 -4Индепендьенте дель Валле 1:0 Эль Насьональ Аукас 2:1 Индепендьенте дель Валле ЛДУ Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:1 Ольмедо
Макара 1:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Индепендьенте дель Валле 2:1 Универсидад Католика Сантьяго Фуэрса Амарилья 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Эмелек Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Мушук Руна 0:2 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 0:0 CD America de Quito Индепендьенте дель Валле 3:0 Барселона Гуаякиль Guayaquil City 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Текнико Университарио Депортиво Куэнка 3:2 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 0:1 Макара Аукас 1:1 Индепендьенте дель Валле Эмелек 0:0 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Барселона Гуаякиль
Универсидад Католика Сантьяго Последние 20 матчей: +14 =1 -5Универсидад Католика Сантьяго 6:0 Мелгар Эмелек 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 5:1 Антофагаста Универсидад Католика Сантьяго 2:0 Ольмедо
Кобресал 0:2 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Мушук Руна О'Хиггинз 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Коло-Коло 0:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 3:1 Универсидад де Консепсьон Депортиво Куэнка 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Guayaquil City Палестино 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 4:0 Универсидад де Чили Индепендьенте дель Валле 2:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 2:3 Либертад Универсидад Католика Сантьяго 3:1 Эль Насьональ Эвертон Кильота 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио
Последние игры между собой
Индепендьенте дель Валле: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Универсидад Католика Сантьяго: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Универсидад Католика Сантьяго 4:3 Индепендьенте дель Валле Серия A Индепендьенте дель Валле 2:2 Универсидад Католика Сантьяго Серия A Универсидад Католика Сантьяго 2:3 Индепендьенте дель Валле Серия A Индепендьенте дель Валле 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Серия A Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Индепендьенте дель Валле Серия A Универсидад Католика Сантьяго 1:2 Индепендьенте дель Валле Серия A Индепендьенте дель Валле 1:3 Универсидад Католика Сантьяго Серия A Универсидад Католика Сантьяго 2:0 Индепендьенте дель Валле Серия A Индепендьенте дель Валле 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Серия A
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