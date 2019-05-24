Копа Судамерикана 2019

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Аргентинос Хуниорс
0:0
Второй тайм: 90+'
Депортес Толима
0'
26' Желтая карточка
Juan Arboleda
40' Желтая карточка
Julian Quinones II
45' Желтая карточка
Alex Castro
83' Желтая карточка
Монтеро Фаусто
90'+1
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
4
Jonathan
Galvan
16
Carlos
Quintana
13
Enzo
Ybanez
30
Монтеро
Фаусто
5
Francis
Mac
Allister
19
Leandro
Paiva
10
Alexis
Mac
Allister
14
Matko
Miljevic
25
Бобадилья
Рауль
12
Alvaro
V
21
Juan
Arboleda
3
Julian
Quinones
II
16
Sergio
Mosquera
20
Danovis
Banguero
5
Larry
Vasquez
14
Rafael
Carrascal
22
Leyvin
Balanta
15
Luis
Gonzalez
I
23
Alex
Castro
19
Diego
Valdes
I
Аргентинос Хуниорс
Депортес Толима

Ход матча

26'
 
Juan Arboleda
40'
 
Julian Quinones II
45'
 
Alex Castro
46'
Matias Romero
Jonathan Sandoval
 
62'
Ауче Габриэль
Alexis Mac Allister
 
67'
 
Кабайеро Чаморро
Diego Valdes I
74'
 
Carlos Renteria II
Luis Gonzalez I
83'
Монтеро Фаусто
 
87'
 
Johnny Mostasilla
Alex Castro

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Сан-Мартин Сан-Хуан 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 4:1 Дуглас Хайг Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс
Депортес Толима Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Хуниор 1:1 Депортес Толима Атлетико Насьональ 1:2 Депортес Толима Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали Вильстерман 0:2 Депортес Толима
Депортес Толима 0:1 Индепендьенте Медельин Патриотас 1:0 Депортес Толима Кукута Депортиво 0:2 Депортес Толима Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Альянса Петролера Мильонариос 1:2 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Депортиво Пасто Атлетико Паранаэнсе 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 2:2 Вильстерман Ла Экидад 0:0 Депортес Толима Депортес Толима 2:1 Атлетико Насьональ Депортес Толима 1:0 Унион Магдалена Атлетико Уила 1:5 Депортес Толима Бока Хуниорс 3:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Атлетико Уила Депортес Толима 1:0 Атлетико Паранаэнсе
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Alex Castro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Julian Quinones получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Juan Arboleda получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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