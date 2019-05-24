Копа Судамерикана 2019
Аргентинос Хуниорс
0:0
Второй тайм: 90+'
Депортес Толима
26' Желтая карточкаJuan Arboleda
40' Желтая карточкаJulian Quinones II
45' Желтая карточкаAlex Castro
83' Желтая карточкаМонтеро Фаусто
13
Enzo
Ybanez
12
Alvaro
V
23
Alex
Castro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Enzo YbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
- Основной состав
-
12 Alvaro VВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alex CastroПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
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Главный тренер: Carlos Castro
Ход матча
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Сан-Мартин Сан-Хуан 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Аргентинос Хуниорс 4:1 Дуглас Хайг Сан-Лоренсо 2:3 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс
Депортес Толима Последние 20 матчей: +8 =8 -4Хуниор 1:1 Депортес Толима Атлетико Насьональ 1:2 Депортес Толима Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали Вильстерман 0:2 Депортес Толима
Депортес Толима 0:1 Индепендьенте Медельин Патриотас 1:0 Депортес Толима Кукута Депортиво 0:2 Депортес Толима Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Альянса Петролера Мильонариос 1:2 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Депортиво Пасто Атлетико Паранаэнсе 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 2:2 Вильстерман Ла Экидад 0:0 Депортес Толима Депортес Толима 2:1 Атлетико Насьональ Депортес Толима 1:0 Унион Магдалена Атлетико Уила 1:5 Депортес Толима Бока Хуниорс 3:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Атлетико Уила Депортес Толима 1:0 Атлетико Паранаэнсе
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