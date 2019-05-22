Копа Судамерикана 2019
Унион Ла-Калера
1:0
Второй тайм: 90+'
Атлетико Минейро
45' Желтая карточкаWalter Bou
1:0
64' ГолFranco Lobos
71' Желтая карточкаIgor Rabello
11
Juan
Leiva
29
Walter
Bou
18
Franco
Lobos
23
Guga
16
Igor
Rabello
13
Jair
II
18
Vinicius
X
17
Alerrandro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Juan LeivaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Walter BouПолузащитник
-
18 Franco LobosПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
23 GugaЗащитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
-
17 AlerrandroНападающий
- Запасные игроки
-
19 Iago MaidanaЗащитник
- Защитник
-
24 МайклПолузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Daniel Penha
-
30 Papagaio
-
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Ход матча
45'
64'
1:0
71'
Предыдущие игры
Унион Ла-Калера Последние 20 матчей: +6 =7 -7Унион Ла-Калера 1:2 Унион Эспаньола Депортес Икике 1:0 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:1 Коло-Коло Унион Ла-Калера 2:0 О'Хиггинз
Аудакс Итальяно 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:1 Уачипато Универсидад де Чили 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 3:1 Универсидад де Консепсьон Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Ла-Калера Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:1 Кобресал Эвертон Кильота 1:2 Унион Ла-Калера Шапекоэнсе 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:0 Палестино Унион Ла-Калера 0:0 Шапекоэнсе Унион Эспаньола 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:1 Депортес Темуко Курико Юнидо 2:0 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:1 Сан-Луис Унион Ла-Калера 0:2 Уачипато
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро
Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Tupynambas Tupynambas 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:2 Америка Минейро Насьонал Мадейра 1:0 Атлетико Минейро Патросиненсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Серро Портеньо
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