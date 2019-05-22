Копа Судамерикана 2019

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Унион Ла-Калера
1:0
Второй тайм: 90+'
Атлетико Минейро
0'
45' Желтая карточка
Walter Bou
1:0
64' Гол
Franco Lobos
71' Желтая карточка
Igor Rabello
90'+55
22
Баталья
Аугусто
6
Yonathan
Andia
17
Cristian
Vilches
2
Альварадо
Пабло
20
Erick
Wiemberg
11
Juan
Leiva
5
Лаба
Матиас
10
Sebastian
Zuniga
29
Walter
Bou
18
Franco
Lobos
7
Ларрондо
Марсело
40
Cleiton
Schwengber
23
Guga
3
Leo
Silva
I
16
Igor
Rabello
2
Patric
II
21
Варкен
Адилсон
13
Jair
II
8
Натан
Аллан
18
Vinicius
X
5
Чара
Йимми
17
Alerrandro
Унион Ла-Калера
Атлетико Минейро

Ход матча

45'
Walter Bou
 
64'
Franco Lobos
1:0
67'
 
Bruno Roberto
Чара Йимми
71'
 
Igor Rabello

Предыдущие игры

Унион Ла-Калера Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Унион Ла-Калера 1:2 Унион Эспаньола Депортес Икике 1:0 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:1 Коло-Коло Унион Ла-Калера 2:0 О'Хиггинз
Аудакс Итальяно 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:1 Уачипато Универсидад де Чили 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 3:1 Универсидад де Консепсьон Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Ла-Калера Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:1 Кобресал Эвертон Кильота 1:2 Унион Ла-Калера Шапекоэнсе 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:0 Палестино Унион Ла-Калера 0:0 Шапекоэнсе Унион Эспаньола 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:1 Депортес Темуко Курико Юнидо 2:0 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:1 Сан-Луис Унион Ла-Калера 0:2 Уачипато
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Самора 1:2 Атлетико Минейро
Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Tupynambas Tupynambas 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:2 Америка Минейро Насьонал Мадейра 1:0 Атлетико Минейро Патросиненсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Серро Портеньо
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Walter Bou получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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