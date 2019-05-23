Копа Судамерикана 2019
Коринтианс
0:0
Второй тайм: 47'
Депортиво Лара
12
Рамос
Кассио
23
Фагнер
Лемос
13
Marllon
15
Ральф
Телес
11
Junior
Urso
10
Jadson
I
25
Clayson
21
Juan
Medina
29
Jefre
Vargas
- Основной состав
-
12 Рамос КассиоВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
13 MarllonЗащитник
- Защитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Jadson IПолузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
28 РамироПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
20 Regis I
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Juan MedinaПолузащитник
-
29 Jefre VargasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
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Главный тренер: Lenin Bastidas
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: +9 =7 -4Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс
Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Сантос 1:0 Коринтианс Коринтианс 0:1 Сеара Коринтианс 2:1 Сантос Коринтианс 1:1 Ферровиария Ферровиария 1:1 Коринтианс Итуано 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Оэсте Сеара 1:3 Коринтианс Коринтианс 0:0 Сантос Сан-Бенту 1:1 Коринтианс
Депортиво Лара Последние 20 матчей: +5 =7 -8Сулия 1:0 Депортиво Лара Депортиво Лара 2:1 Трухильянос Уракан 3:0 Депортиво Лара Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Депортиво Лара
Депортиво Лара 1:2 Арагуа Депортиво Лара 1:1 Эстудиантес Каракас Депортиво Лара 0:2 Крузейро Тачира 3:1 Депортиво Лара Карабобо 2:1 Депортиво Лара Депортиво Лара 3:0 Самора Эмелек 2:2 Депортиво Лара Метрополитанос 0:0 Депортиво Лара Депортиво Лара 2:1 Уракан Льянерос де Гуанаре 2:3 Депортиво Лара Депортиво Лара 1:1 Депортиво Ла-Гуайра Крузейро 2:0 Депортиво Лара Лала 2:3 Депортиво Лара Депортиво Лара 1:1 Portuguesa FC Депортиво Лара 0:0 Эмелек Атлетико Каракас 0:0 Депортиво Лара
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Депортиво Лара: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
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