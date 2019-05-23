Копа Судамерикана 2019

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Коринтианс
0:0
Второй тайм: 47'
Депортиво Лара
0' 47'
12
Рамос
Кассио
23
Фагнер
Лемос
3
Henrique
XIV
13
Marllon
29
Авелар
Данило
15
Ральф
Телес
11
Junior
Urso
18
Педринью
Роша
10
Jadson
I
25
Clayson
9
Вагнер
Лав
1
Carlos
Salazar
I
4
Leonardo
Aponte
26
Giacomo
Di
giorgi
6
Миерс
Маркос
27
Daniel
Carrillo
II
21
Juan
Medina
29
Jefre
Vargas
10
David
Centeno
15
Jorge
Yriarte
24
Gonzalo
Di
Renzo
14
Jaime
Moreno
II
Коринтианс
Депортиво Лара

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс
Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Байя 3:2 Коринтианс Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Сантос 1:0 Коринтианс Коринтианс 0:1 Сеара Коринтианс 2:1 Сантос Коринтианс 1:1 Ферровиария Ферровиария 1:1 Коринтианс Итуано 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:0 Оэсте Сеара 1:3 Коринтианс Коринтианс 0:0 Сантос Сан-Бенту 1:1 Коринтианс
Депортиво Лара Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Сулия 1:0 Депортиво Лара Депортиво Лара 2:1 Трухильянос Уракан 3:0 Депортиво Лара Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Депортиво Лара
Депортиво Лара 1:2 Арагуа Депортиво Лара 1:1 Эстудиантес Каракас Депортиво Лара 0:2 Крузейро Тачира 3:1 Депортиво Лара Карабобо 2:1 Депортиво Лара Депортиво Лара 3:0 Самора Эмелек 2:2 Депортиво Лара Метрополитанос 0:0 Депортиво Лара Депортиво Лара 2:1 Уракан Льянерос де Гуанаре 2:3 Депортиво Лара Депортиво Лара 1:1 Депортиво Ла-Гуайра Крузейро 2:0 Депортиво Лара Лала 2:3 Депортиво Лара Депортиво Лара 1:1 Portuguesa FC Депортиво Лара 0:0 Эмелек Атлетико Каракас 0:0 Депортиво Лара

Последние игры между собой

Коринтианс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Депортиво Лара: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Депортиво Лара 2:7 Коринтианс Кубок Либертадорес Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Кубок Либертадорес
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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