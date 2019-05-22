Копа Судамерикана 2019

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Депортиво Кали
0:0
Первый тайм: 15'
Пеньяроль
0' 15'
1
Варгас
Камило
20
Juan
Camilo
Angulo
Villegas
4
Daniel
Rosero
2
Richard
Renteria
21
Kevin
Velasco
10
Кабрера
Матиас
25
Andres
Colorado
13
Didier
Delgado
Agustin
Palavecino
19
Yeison
Tolosa
9
Juan
Dinenno
12
Доусон
Кевин
21
Jesus
Trindade
2
Формилиано
Фабрисио
Лема
Кристиан
27
Lucas
Francois
II
17
Ignacio
Lores
14
Перейра
Гусман
23
Гаргано
Вальтер
19
Agustin
Canobbio
7
Родригес
Кристиан
28
Вьятри
Лукас
Депортиво Кали
Пеньяроль

Предыдущие игры

Депортиво Кали Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Атлетико Насьональ 1:3 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:2 Хуниор Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:0 Энвигадо
Гуарани Асунсьон 1:0 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:1 Агилас Дорадас Онсе Кальдас 4:0 Депортиво Кали Санта-Фе 1:2 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:0 Хуниор Америка де Кали 0:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:0 Гуарани Асунсьон Депортиво Кали 2:0 Кукута Депортиво Альянса Петролера 1:0 Депортиво Кали Атлетико Насьональ 2:2 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:1 Америка де Кали Депортиво Пасто 1:0 Депортиво Кали Патриотас 0:3 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:1 Мильонариос Индепендьенте Медельин 1:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:1 Унион Магдалена
Пеньяроль Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Феникс 1:2 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Насьонал Мадейра Пеньяроль 0:0 Фламенго Ривер Плейт 0:2 Пеньяроль
Сан-Хосе Оруро 3:1 Пеньяроль Пеньяроль 1:1 Серро Пласа Колония 0:1 Пеньяроль Пеньяроль 1:0 ЛДУ Кито Пеньяроль 1:0 Данубио Фламенго 0:1 Пеньяроль Бостон Ривер 0:4 Пеньяроль Пеньяроль 2:2 Расинг Монтевидео Монтевидео Уондерерс 2:0 Пеньяроль Пеньяроль 4:0 Сан-Хосе Оруро Пеньяроль 1:0 Ливерпуль ЛДУ Кито 2:0 Пеньяроль Пеньяроль 4:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Пеньяроль 5:0 Рампла Хуниорс Дефенсор Спортинг 0:1 Пеньяроль Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль

Последние игры между собой

Депортиво Кали: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Пеньяроль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Депортиво Кали 0:1 Пеньяроль Копа Судамерикана Пеньяроль 2:2 Депортиво Кали Копа Судамерикана
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