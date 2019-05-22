Копа Судамерикана 2019
1:0
13' ГолBryan Moya
33' Желтая карточкаJimenez Luis III
57' Желтая карточкаNicolas Diaz
70' Желтая карточкаBryan Vejar
74' Желтая карточкаAndres Maldonado
85' Желтая карточкаDiego Rosende
1:1
90' ГолNicolas Diaz
2:1
90' ГолBryan Moya
21
Bryan
Moya
12
Fabian
Cerda
19
Bryan
Vejar
13
Кортес
Сезар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Bryan MoyaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
14 Hector Bello
-
-
-
-
-
-
16 Miguel Celis
-
15 Alan Sierra
-
-
18 Luis Paz
- Основной состав
-
12 Fabian CerdaВратарь
-
19 Bryan VejarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кортес СезарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Yerko RojasПолузащитник
- Полузащитник
-
-
15 Nicolas Diaz
-
-
-
-
Главный тренер: Nicolas Cordova
Ход матча
13'
1:0
33'
57'
70'
74'
85'
90'
1:1
90'
2:1
Предыдущие игры
Сулия Последние 20 матчей: +9 =8 -3Сулия 1:0 Депортиво Лара Льянерос де Гуанаре 0:1 Сулия Сулия 1:0 Депортиво Ла-Гуайра Сулия 0:0 Монагас
Лала 3:3 Сулия Сулия 1:1 Portuguesa FC Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия Сулия 0:1 Насьональ Потоси Карабобо 3:1 Сулия Сулия 1:1 Эстудиантес Каракас Атлетико Каракас 0:0 Сулия Сулия 1:0 Депортиво Ансоатеги Минерос де Гуайяна 1:1 Сулия Насьональ Потоси 0:1 Сулия Сулия 0:0 Каракас Сулия 0:2 Метрополитанос Трухильянос 1:2 Сулия Сулия 2:1 Академия Пуэрто-Кабельо Арагуа 0:0 Сулия Сулия 1:0 Тачира
Палестино Последние 20 матчей: +8 =4 -8Палестино 3:0 Кобресал Коло-Коло 2:1 Палестино Альянса Лима 1:2 Палестино Палестино 1:0 Эвертон Кильота
Кокимбо Юнидо 2:2 Палестино Палестино 0:2 Ривер Плейт Палестино 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Антофагаста 0:1 Палестино Интернасьональ 3:2 Палестино Палестино 1:1 О'Хиггинз Палестино 3:0 Альянса Лима Палестино 1:2 Аудакс Итальяно Универсидад Католика Сантьяго 5:0 Палестино Депортес Икике 3:3 Палестино Ривер Плейт 0:0 Палестино Палестино 4:1 Универсидад де Консепсьон Палестино 0:1 Интернасьональ Унион Эспаньола 1:0 Палестино Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Палестино 3:1 Уачипато
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