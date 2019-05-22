Копа Судамерикана 2019

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Сулия
2:1
Конец матча
Палестино
0'
1:0
13' Гол
Bryan Moya
33' Желтая карточка
Jimenez Luis III
57' Желтая карточка
Nicolas Diaz
70' Желтая карточка
Bryan Vejar
74' Желтая карточка
Andres Maldonado
85' Желтая карточка
Diego Rosende
1:1
90' Гол
Nicolas Diaz
2:1
90' Гол
Bryan Moya
90'+7
23
Jose
Leonardo
Morales
24
Leonardo
De
La
Hoz
20
Andres
Maldonado
4
Jerry
Leon
6
Gabriel
Benitez
10
Эрнандес
Эвелио
13
Jose
Andres
Martinez
11
Фельтшер
Франк
21
Bryan
Moya
7
Albert
Zambrano
9
Junior
Paredes
12
Fabian
Cerda
19
Bryan
Vejar
3
Sebastian
Silva
II
17
Enzo
Guerrero
21
Ignacio
Ayala
25
Фарьяс
Агустин
7
Diego
Rosende
27
Эррера
Игнасио
13
Кортес
Сезар
23
Renato
Tarifeno
10
Jimenez
Luis
III
Сулия
Палестино

Ход матча

13'
Bryan Moya
1:0
33'
 
Jimenez Luis III
56'
 
Nicolas Diaz
Кортес Сезар
57'
 
Nicolas Diaz
59'
 
Richard Paredes
Эррера Игнасио
70'
 
Bryan Vejar
72'
Каске Абель
Фельтшер Франк
 
73'
 
Хоркера Кристобаль
Renato Tarifeno
74'
Andres Maldonado
 
81'
Luis Paz
Albert Zambrano
 
85'
 
Diego Rosende
86'
Daniel Rivillo
Junior Paredes
 
90'
1:1
Nicolas Diaz
90'
Bryan Moya
2:1

Предыдущие игры

Сулия Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Сулия 1:0 Депортиво Лара Льянерос де Гуанаре 0:1 Сулия Сулия 1:0 Депортиво Ла-Гуайра Сулия 0:0 Монагас
Лала 3:3 Сулия Сулия 1:1 Portuguesa FC Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия Сулия 0:1 Насьональ Потоси Карабобо 3:1 Сулия Сулия 1:1 Эстудиантес Каракас Атлетико Каракас 0:0 Сулия Сулия 1:0 Депортиво Ансоатеги Минерос де Гуайяна 1:1 Сулия Насьональ Потоси 0:1 Сулия Сулия 0:0 Каракас Сулия 0:2 Метрополитанос Трухильянос 1:2 Сулия Сулия 2:1 Академия Пуэрто-Кабельо Арагуа 0:0 Сулия Сулия 1:0 Тачира
Палестино Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Палестино 3:0 Кобресал Коло-Коло 2:1 Палестино Альянса Лима 1:2 Палестино Палестино 1:0 Эвертон Кильота
Кокимбо Юнидо 2:2 Палестино Палестино 0:2 Ривер Плейт Палестино 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Антофагаста 0:1 Палестино Интернасьональ 3:2 Палестино Палестино 1:1 О'Хиггинз Палестино 3:0 Альянса Лима Палестино 1:2 Аудакс Итальяно Универсидад Католика Сантьяго 5:0 Палестино Депортес Икике 3:3 Палестино Ривер Плейт 0:0 Палестино Палестино 4:1 Универсидад де Консепсьон Палестино 0:1 Интернасьональ Унион Эспаньола 1:0 Палестино Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Палестино 3:1 Уачипато
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Луис Хименес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Bryan Moya бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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