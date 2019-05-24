Копа Судамерикана 2019
Флуминенсе
4:1
Второй тайм: 90'
Атлетико Насьональ
1:0
3' ГолХоао Педро
2:0
8' ГолХоао Педро
3:0
12' ГолЛусиано Невес
3:1
18' ПенальтиБаркос Эрнан
4:1
33' ГолХоао Педро
40' Желтая карточкаNicolas Hernandez
55' Желтая карточкаCaio XIII
60' Желтая карточкаSebastian Yabur
84' Желтая карточкаPablo Cepellini
86' Желтая карточкаBrayan Rovira
33
Нино
Хуан
19
Caio
XIII
17
Гансо
Пауло
20
Daniel
XII
23
Хоао
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
- Защитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гансо ПаулоПолузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хоао ПедроНападающий
- Запасные игроки
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
-
13 Frazan
-
-
39 Rodolfo II
-
-
15 Douglas XV
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Баркос ЭрнанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Руэда Рейнальдо
Ход матча
3'
1:0
8'
2:0
12'
3:0
18'
3:1
33'
4:1
55'
60'
84'
86'
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе
Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе Луверденсе 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Антофагаста 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Боавишта 0:3 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Кабуфриэнсе Флуминенсе 3:0 Ипиранга Пернамбукано Флуминенсе 1:1 Ресенде Флуминенсе 0:0 Антофагаста
Атлетико Насьональ Последние 20 матчей: +6 =6 -8Атлетико Насьональ 1:3 Депортиво Кали Атлетико Насьональ 1:2 Депортес Толима Хуниор 0:0 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 2:1 Санта-Фе
Энвигадо 4:0 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 2:0 Америка де Кали Атлетико Насьональ 1:0 Индепендьенте Медельин Агилас Дорадас 2:1 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 4:0 Патриотас Хуниор 0:0 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 1:0 Альянса Петролера Атлетико Насьональ 0:1 Депортиво Пасто Депортес Толима 2:1 Атлетико Насьональ Кукута Депортиво 1:3 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 2:2 Депортиво Кали Индепендьенте Медельин 2:2 Атлетико Насьональ Мильонариос 1:1 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 1:0 Либертад Унион Магдалена 1:0 Атлетико Насьональ Либертад 1:0 Атлетико Насьональ
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Атлетико Насьональ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
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