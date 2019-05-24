Копа Судамерикана 2019

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Флуминенсе
4:1
Второй тайм: 90'
Атлетико Насьональ
0'
1:0
3' Гол
Хоао Педро
2:0
8' Гол
Хоао Педро
3:0
12' Гол
Лусиано Невес
3:1
18' Пенальти
Баркос Эрнан
4:1
33' Гол
Хоао Педро
40' Желтая карточка
Nicolas Hernandez
55' Желтая карточка
Caio XIII
60' Желтая карточка
Sebastian Yabur
84' Желтая карточка
Pablo Cepellini
86' Желтая карточка
Brayan Rovira
90'
25
Detofol
Agenor
2
Жилберто
Жуниор
33
Нино
Хуан
3
Matheus
Ferraz
19
Caio
XIII
29
Аллан
Родригес
18
Лусиано
Невес
17
Гансо
Пауло
20
Daniel
XII
11
Jony
Gonzalez
23
Хоао
Педро
30
Куадрадо
Хосе
Фернандо
22
Гарсиа
Хильберто
2
Боканегра
Даниэль
4
Nicolas
Hernandez
15
Мачадо
Дейвер
8
Brayan
Rovira
27
Гомес
Себастьян
21
Juan
Pablo
Ramirez
10
Pablo
Cepellini
16
Vladimir
Hernandez
17
Баркос
Эрнан
Флуминенсе
Атлетико Насьональ

Ход матча

3'
Хоао Педро
1:0
8'
Хоао Педро
2:0
12'
Лусиано Невес
3:0
18'
3:1
Баркос Эрнан
33'
Хоао Педро
4:1
40'
 
Nicolas Hernandez
46'
 
Sebastian Yabur
Juan Pablo Ramirez
55'
Caio XIII
 
60'
 
Sebastian Yabur
69'
Пауло Маркос
Лусиано Невес
 
77'
Igor Juliao
Daniel XII
 
84'
 
Pablo Cepellini
86'
 
Brayan Rovira

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе
Сантос 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гойяс Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе Луверденсе 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Антофагаста 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Боавишта 0:3 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Кабуфриэнсе Флуминенсе 3:0 Ипиранга Пернамбукано Флуминенсе 1:1 Ресенде Флуминенсе 0:0 Антофагаста
Атлетико Насьональ Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Атлетико Насьональ 1:3 Депортиво Кали Атлетико Насьональ 1:2 Депортес Толима Хуниор 0:0 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 2:1 Санта-Фе
Энвигадо 4:0 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 2:0 Америка де Кали Атлетико Насьональ 1:0 Индепендьенте Медельин Агилас Дорадас 2:1 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 4:0 Патриотас Хуниор 0:0 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 1:0 Альянса Петролера Атлетико Насьональ 0:1 Депортиво Пасто Депортес Толима 2:1 Атлетико Насьональ Кукута Депортиво 1:3 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 2:2 Депортиво Кали Индепендьенте Медельин 2:2 Атлетико Насьональ Мильонариос 1:1 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 1:0 Либертад Унион Магдалена 1:0 Атлетико Насьональ Либертад 1:0 Атлетико Насьональ

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Атлетико Насьональ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Флуминенсе 1:0 Атлетико Насьональ Кубок Либертадорес Атлетико Насьональ 1:2 Флуминенсе Кубок Либертадорес
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Nicolas Hernandez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Joao Pedro бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Баркос Эрнан из команды Атлетико Насьональ забивает с точки!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Лусиано Невес бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Joao Pedro бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Joao Pedro бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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