Копа Судамерикана 2019

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Монтевидео Уондерерс
0:0
Второй тайм: 47'
Серро
0'
40' Желтая карточка
Federico Alonso
47'
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Federico
Barrandeguy
13
Damian
Macaluso
Rojas
2
Gaston
Bueno
24
Javier
Cabrera
5
Santiago
Martinez
I
23
Jonathan
Daniel
Barboza
Bonilla
11
Nicolas
Albarracin
10
Ignacio
Gonzalez
II
19
Браво
Кристиан
14
Rodrigo
Pastorini
25
Rodrigo
Formento
20
Rodridgo
Diaz
27
Federico
Alonso
30
Jorge
Hernandez
13
Federico
Puente
4
Nahuel
Furtado
22
Santiago
Viera
5
Richard
Pellejero
8
Felipe
Klein
9
Ricardo
Roldan
7
Facundo
Peraza
Монтевидео Уондерерс
Серро

Ход матча

40'
 
Federico Alonso

Предыдущие игры

Монтевидео Уондерерс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Данубио 0:2 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 0:3 Бостон Ривер Расинг Монтевидео 2:4 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 0:0 Серро Ларго
Спорт Уанкайо 1:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:0 Рампла Хуниорс Дефенсор Спортинг 1:1 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 2:0 Спорт Уанкайо Монтевидео Уондерерс 2:0 Пеньяроль Атлетико Прогресо 2:2 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 0:2 Феникс Насьонал Мадейра 1:4 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:1 Ривер Плейт Монтевидео Уондерерс 3:2 Ливерпуль Монтевидео Серро 1:1 Монтевидео Уондерерс Ривер Плейт Монтевидео 0:5 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 1:2 Расинг Монтевидео Дефенсор Спортинг 3:0 Монтевидео Уондерерс
Серро Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Серро 1:0 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Серро Серро 0:2 Дефенсор Спортинг Серро 3:1 Универсидад Кахамарка
Пеньяроль 1:1 Серро Серро 0:2 Атлетико Прогресо Феникс 2:1 Серро Универсидад Кахамарка 1:1 Серро Серро 0:2 Насьонал Мадейра Ривер Плейт 2:1 Серро Серро Ларго 4:1 Серро Серро 1:1 Пласа Колония Данубио 1:0 Серро Серро 0:1 Бостон Ривер Расинг Монтевидео 1:3 Серро Рампла Хуниорс 2:2 Серро Серро 1:1 Монтевидео Уондерерс Атлетико Торке 0:0 Серро Серро 4:2 Ривер Плейт Монтевидео Данубио 0:0 Серро

Последние игры между собой

Монтевидео Уондерерс: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Серро: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Серро 1:1 Монтевидео Уондерерс Примера Серро 2:1 Монтевидео Уондерерс Примера Монтевидео Уондерерс 0:1 Серро Примера Монтевидео Уондерерс 2:3 Серро Примера
Монтевидео Уондерерс 1:0 Серро Примера Серро 1:2 Монтевидео Уондерерс Примера Серро 1:3 Монтевидео Уондерерс Примера Монтевидео Уондерерс 3:1 Серро Примера Серро 1:0 Монтевидео Уондерерс Примера Монтевидео Уондерерс 4:1 Серро Примера Серро 2:1 Монтевидео Уондерерс Примера Монтевидео Уондерерс 3:1 Серро Примера Серро 3:1 Монтевидео Уондерерс Примера Монтевидео Уондерерс 1:2 Серро Примера Серро 0:0 Монтевидео Уондерерс Примера
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Federico Alonso получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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